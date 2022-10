Cât a plătit Elena Udrea pentru mașinile pe care ANAF le-a scos la vânzare! Fostul ministru se răsfăța pe lux și opulență! A plătit sume fabuloase | EXCLUSIV

In articol:

ANAF a decis să vândă mașinile confiscate de la Elena Udrea, cele două autoturisme datând din 2005 și 2012.

Una dintre ele a fost un adevărat bolid de lux la vreme ei, având un preț extrem de piperat, pe care doar bogații îl puteau plăti la acea vreme.

Cele două mașini sunt destul de vechi, însă Fiscul cere și el sume frumușele, demne de prețul pe care Blonda de la Cotroceni l-a plătit atunci când le-a achiziționat. În urmă cu 17 ani, Elena Udrea a intrat în posesia unui Mercedes Benz S500, o mașină care atrăgea privirile tuturor.

Ulterior, fostul ministru a mai achiziționat și un Fiat 500, amândouă mașinile fiind scoase la vânzare de către Fisc. Totodată, ANAF încearcă să vândă și terenurile Elenei Udrea, pentru cele șase proprietăți fiind solicitată suma de 793.447 euro.

În prezent, Elena Udrea este încarcerată la Penitenciarul pentru Femei Târgșor, acolo unde execută pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în dosarul Gala Bute.

Cu cât vinde ANAF mașinile Elenei Udrea

În urmă cu mai mulți ani, Elena Udrea a achiziționat, pe rând, două autoturisme ce au fost ulterior confiscate de ANAF. Fiscul vinde acum cele două mașini ale Blondei de la Cotroceni la prețuri puțin mai piperate față de valoarea lor actuală, având în vedere că sunt totuși destul de vechi.

Spre exemplu, pentru Fiatul 500, cu o vechime de 10 ani, Fiscul cere 7.158 de euro, în timp ce pentru Mercedes Benz S500, achiziționat în urmă cu 17 ani, prețul solicitat este de 7.685 de euro.

Elena Udrea în Parlamentul României [Sursa foto: MediaFax Foto]

Sumele fabuloase pe care le-a plătit Elena Udrea pentru cele două mașini de lux

Elena Udrea a intrat în posesia celor două mașini în urmă cu 17 și respectiv 10 ani, atunci când a cheltuit sume fabuloase pentru ele. Prima mașină achiziționată este un model din 2005, La acel moment Merceds Benzul respectiv având un preț ce varia între 80.000 de dolari și 130.000 de dolari.

În 2005, Elena Udrea a fost numită Șefa Cancelariei Președintelui, ocupând postul din februarie până în octombrie.

Fiatul 500 pe care ANAF îl vinde este model din 2012, iar în anul în care a intrat fostul ministru în posesia lui, autoturismul avea un preț ce varia de la 17.000 de euro la 24.000 de euro.

Elena Udrea pe stradă [Sursa foto: MediaFax Foto]

Elena Udrea, colecție impresionantă de genți și pantofi

Blonda de la Cotroceni a avut mereu o apariție impecabilă așa că este bine știut faptul că se bucură de o colecție impresionantă de genți și pantofi de lux. Despre obiectele ei preferate a vorbit la emisiunea 40 de Întrebări cu Denis Rifai, atunci când a recunoscut că moda a pasionat-o întotdeauna.

În rechizitoriul DNA din Dosarul Gala Bute scria că în 2012, Elena Udrea și-ar fi cumpărat o poșeta Hermes, din piele de crocodil care are un preț estimat de 80.000 de euro. La acel moment, pentru că anchetatorii nu reușiseră să găsească sursa plății, s-a spus că ar fi fost achitată cu banii jos.

„ O poșetă cred că trebuie să fie cel mai scump obiect, nu avea valoarea aceasta. Sunt femei care încearcă să spună despre lucrurile lor că sunt mult mai scumpe decât sunt și altele care încearcă să spună că nu sunt chiar așa de scumpe.

Da, este o pasiune pe care cred că o are orice femeie. Îmi plăceau pantofii și gențile de când îmi permiteam pantofi de 30 de lei și îmi plac și acum când îmi permit de 3.000 de euro, dar asta nu s-a schimbat și nu o să se schimbe niciodată.

Mereu am spus că nu are legătură cu ce sunt eu ca om politic sau ce sunt eu ca om. Sunt o femeie care are această pasiune, acum mult mai puțin ca înainte, dar care a avut și încă are o pasiune pentru haine, genți și pantofi așa cum sunt foarte multe femei”, a mărturisit Elena Udrea la Kanal D.

Elena Udrea în timpul unei emisiuni TV [Sursa foto: MediaFax Foto]