Cât a plătit TVR pentru Revelionul cu ”Vacanța Mare”! Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, sume uriașe

Radu Pietreanu și Mugur Mihăescu de la ”Vacanța Mare” au primit sume uriațe de la TVR pentru programul de Revelion.

Revelionul de la TVR a fost criticat de mulți, mai ales din rândul artiștilor și actorilor, care spun că programul de la teviziunea publică a fost dat ”pe mâna unor oameni lipsiți de profesionalism”.

De Revelion, programul de la TVR a fost susținut de cei doi de la ”Vacanța Mare”, Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu. Mai mult, chiar filmările s-au realizat în pub-ul din Centrul Vechi al celui care îl interpretează de ani buni pe polițistul Garcea.(

Conform informațiilor furnizate de paginademedia.ro, Vacanța Mare a primit de la TVR aproape 50.000 de euro, pentru realizarea programului de Revelion.

De altfel, conform sursei citate, Mugur Mihăescu a avut un contract de drepturi de autor în valoare de 52.000 lei brut (adică, 10.700 de euro), Radu Pietreanu, printr-un contract separat a primit 53.000 de lei brut (aproape 11.000 de euro). În plus, programul de Revelion de la TVR a fost realizat prin firma de producție a celor doi, pentru care TVR a plătit separat 24.800 de euro +TVA. În această sumă, conform contractului încheiat între Televiziunea Română și respectiva firmă, a intrat ”asigurarea întregii creații prestații artistice (actori, invitați speciali, interpreți de muzică ușoară, trupe, regie artistică, apariții episodice, mișcare scenică, figurație, regie locație”) necesară realizării programului special de sărbători cu titlul Revelion la mine acas’, difuzat pe canalul TVR 1, în data de 31 decembrie 2020”.

Nuami Dinescu, despre Revelionul de la TVR: ”A fost o mizerie”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, actrița Nuami Dinescu, a criticat TVR pentru programul de Revelion, pe care l-a considerat a fi ”lălăiala unei găști care petrece într-un pub”.

”Hai la mulți ani!

Știu ca nu o sa placa unora dintre voi, dar împăratul e gol, sa știți!

Nu știu cui i-a plăcut Revelionul de la tvr, ma doare ca trebuie sa scriu asta, ma doare pentru

am lucrat acolo și ii știu, dar...

Într-un an în care artiștii, actorii, regizorii, scenariștii, in mod deosebit, au șomat pur și simplu un an, sa dai programul de Revelion, de la ora 23 pe mana unor oameni lipsiti de profesionalism, de umor, de talent, de emoție, care au promovat prostul gust, vulgaritatea, mârlănia mitocănia, lipsa, de respect, lipsa de emoție mi se pare absolut de neînțeles. Știu mulți actori extrem de talentati, foarte tineri, actori care umplu săli, la spectacolele cărora nu găseai bilete, da exista, și dacă ma întrebați, umplu pagina cu numele lor. Sunt minunati și muncesc pina își șlefuiesc partiturile. Am văzut o parte din programul cu garcea &stuff și-mi se pare un regres incredibil. Cind toată lumea cauta sa se perfecționeze, cauta sublimul în arta de a bucura oamenii, în anul 2020 noi punem la Televiziunea Națională, înainte de miezul nopții, o lalaiala a unei găști care petrece intr-un pub.

Fără supărare, a fost o mizerie. Nu știu cine a girat-o, nici nu ma intereseaza, mai ales mesajele pe care probabil, le voi primi, dar, sincer, sint prea bătrână ca să-mi mai pese. Dacă pe Tvr 2 a fost o placere sa mă uit la materiale din arhiva, ca de obicei, cu prezente simpatice între momente (tot actori, da!deci se poate și asa!) mi se pare rușinos sa nu realizezi, sau sa nu ți pese, că tu, ca post national de televiziune ai alt obiectiv. Nu facem rating cu orice preț, parca asa era nu?

Vreau sa fie clar, nu am nimic personal cu nimeni, sint un om care și a petrecut Revelionul acasă și, asta e, s-a uitat la televizor. Pe Tvr. E inadmisibil sa lași grosolania sa se manifeste în toată splendoarea ei pe postul național. Vrei sa l critici pe Johannis, care e, totuși, președintele statului roman, e ok, abia aștept sa radem, dar fii inteligent, fii " profesionist, ce mama dracului!" De costuri nu mai vorbesc.

Sincer, e timpul sa se schimbe lucrurile și acolo. E părerea mea. Televiziunea Națională are profesioniști foarte foarte buni, lăsați-i sa-și facă treaba”, este mesajul lui Nuami Dinescu, unde a primit numeroase mesaje. (VEZi si clipele dramatice prin care a trecut actrita Nuami Dinescu )

Inclusiv Oana Pellea a comentat la postarea lui Nuami Dinescu spunând că a fost ”o rușine”

sursa: paginademedia.ro