Cât câștigă Dorian Popa din Youtube și Instagram. Artistul face o avere din rețelele de social media

Mulți se întreabă cât câștigă Dorian Popa din Instagram și Youtube. Extrem de activ și creativ, conținuturile sale din social media îi aduc câștiguti substanțiale.

Cât câștigă Dorian Popa din Youtube

Cât câstigă Dorian Popa din Youtube

Curiozitatea tuturor este să afle cât câștigă Dorian Popa din vizualizările pe youtube. Într-un interviu, el a vorbit sincer despre acest subiect.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.

Dorian Popa are mai multe colaborări și proiecte în televiziune, care de asemenea îi măresc veniturile.

„ Sunt shaorma cu de toate. Sunt actor, cântăreţ şi vlogger. Dar cel mai bine mă simt pe YouTube, acolo sunt în elementul meu. Îmi place şi la concerte, le duc lipsa. Dar YouTube-ul e viaţa mea.", a povestit Dorian în cadrul unui interviu.

El a mai mărturisit de asemenea că are parte de câștiguri uriașe si de pe urma câinelui său.

„Mi-e frică să nu mi-l fure cineva, să nu păţesc ca Lady Gaga. Eu sunt bodyguardul lui. A câştigat 150.000 de euro până acum. Chelutzu e prinţul casei, are halat Versace”, a mai declarat artistul în acelaşi interviu.

Cât câștigă Dorian Popa din Instagram

Artistul face o avere din rețelele de social media

Youtube nu este singura sursă de venit. Și conținutul de pe Instagram îi aduce în buzunar sume considerabile.

"Trebuie să fii cât mai natural, mai real. Câştig în jur de 40.000 de euro pe lună, acum în pandemie: 10-15.000 de pe Instagram şi în jur de 20-25.000 de euro de pe YouTube”, a mărturisit Dorian.

Artistul a mai povestit că din banii câștigați din online și-a construit casa visurilor sale. Casa lui Dorian Popa se ridică la suma de 300.000 de euro.