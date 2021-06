Cât câștigă Lidia Buble la Asia Express. Fosta iubită a lui Răzvan Simion e cea mai bine platită concurentă

In articol:

Lidia Buble împreună cu sora ei, Estera, vor participa la Asia Express 2021. Cele două sunt hotărâte să ajungă până în marea finală, mai ales că primesc mulți bani după fiecare episod al emisiunii.

Cât câștigă Lidia Buble la Asia Express

Lidia Buble este una dintre vedetele care vor participa la Asia Express 2021. Cântăreaţa va participa la provocări pe „Drumul Împăraţilor" alături de sora ei, Estera Buble, și sunt decise să câștige sezonul 4 al emisiunii.

Lidia Buble a pornit în această aventură extrem de veselă, semn că nu se teme de nimic și este o adevărată luptătoare. Aceasta împreună cu sora ei încasează câteva mii de euro doar în urma filmărilor unei singure emisiuni.

Citeste si: Asia Express 2021. Primele declaraţii ale vedetelor plecate pe "Drumul Împăraţilor"

La fiecare două zile petrecute pe traseu, Estera Buble primește 800 de euro, iar Lidia Buble este plătită cu 2000 de euro pentru o singură emisiune, fiind cea mai bine plătită concurentă din acest sezon.

Citeste si: Încă o sinucidere macabră! O tânără din Iași a fost găsită moartă în baie după ce s-a otrăvit din dragoste. Abia se mutase în Nicolina după o despărțire dureroasă- bzi.ro

Deși cântăreața face parte dintr-o familie numeroasă, Lidia Buble a ales să plece în această aventură cu sora ei, Estera, pentru că fac o echipă dornică să câștige marele premiu.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Asia Express, sezonul 4[Sursa foto: Instagram]

Care sunt echipele din competiția sezonului 4 Asia Express

Asia Express este cel mai dur reality show din România, iar noul sezon este pe punctul de a începe. În cel de-al 4 lea sezon s-au format 9 perechi de vedete pregătite să înceapă aventura vieții lor pe „Drumul Împăraților”.

Cursa din acest sezon va începe în Turcia, și va continua cu Georgia, Azerbaidjan și alte destinații surpriză. Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină.

Citeste si: Connect-R aproape a clacat la „Asia Express”! Primele dezvăluiri făcute de artist: „Am vrut să plec”

De asemenea, în acest sezon, Irinei Fodor îi va ține locul Ginei Pistol, ca prezentator al emisiunii, iar alături de aceasta îi vom vedea pe unul dintre foști câștigători sezonului 2, Oase, și actorul Marius Damian.