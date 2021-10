Cât cere Antonia pentru 40 de minute de spectacol? "Are nevoie de bani"

In articol:

Iubita lui Alex Velea, mamă a 3 copiii, are o carieră de succes în industria muzicală, iar acest lucru se vede din nenumăratele proiecte pe care le are. Pe lângă frumusețea naturală și silueta perfectă, Antonia a fost înzestrată cu un talent și o carismă care au reușit să atragă milioane de fani.

Faimoasa cântăreață are un preț bine stabilit pentru evenimentele la care participă, programul fiind în jur de 40 de minute.

Recent, o sursă de la impact.ro, a indicat suma pe care o încasează Antonia pentru oferirea unui spectacol pe cinste. Astfel, aflăm că artista câștigă între 3000 și 5000 de euro, pentru un program de doar 40 minute.

"Antonia câștigă 3.000 de euro în cluburi și 5.500 de euro, la petrecerile corporatiste, pentru un recital de 40 de minute, sume la care se adaugă și TVA, plus cazare la hotel de patru stele, pentru echipa ei, formată din 13 persoane, la concertele desfășurate în afara Bucureștiului. Ține la preț, negociază, are trei copii, are nevoie de bani.",

au dezvăluit surse pentru impact.ro.

Cât câștiga Alex Velea în primii ani din carieră?



Iubitul Antoniei se poate mândri, de asemenea, cu o carieră de succes, mai ales că are parte de o echipă de oameni profesioniști și foarte muncitori.

În cadrul unui podcast, Alex Velea a făcut o comparație între suma pe care o încasa la început de carieră și cât câștigă acum. Artistul a ajuns la concluzia că a avut o mare evoluție de-a lungul timpului, astfel încât acum câțiva ani câștiga 2000 de lei, pe când acum încasează mii de euro.

Alături de prietenul și colegul lui de breaslă, Speak, a povestit prin ce obstacole au întâmpinat pe parcursul carierei lor.

Cel mai greu a fost să producă bani și să ajungă să se poată întreține doar din muzică. După multă muncă și perseverență, au reușit, fiind unii dintre cei mai bine cotați artiști din România.

"Speak: Tu atunci cântai pe 2000 de lei.

Alex Velea: Nu mai știu …

Speak: Știu eu! Nu eu luam banii? Eu și conduceam, eu luam și banii

Alex Velea: Erai și tour manager, și DJ și tot …

Speak: Dar eram serioși, ne făceam treaba. Ne-am mai luat și țeapă … Dar, eu din ce știu, cum vedeam noi treaba, noi mai mult visam atunci, noi nu știam business-ul.

Alex Velea: Nu, nu aveam nicio treabă cu business-ul, dar eram fericiți că ni se întâmplă ce ne doream. Adică, ne hrăneam din energia aia. Când vedeam oamenii că urlă, ne simțeam … "Mamă, ne iubesc ăștia! Ce tare!", exact ce trebuie să simți, de fapt, și ce trebuie să te ghideze. Nu ne interesau banii … ne interesa să avem haine, să fim băgați în seamă, să vorbim și să avem ceva în buzunar, dar nu să strângem. Nu ne interesa asta.", a mărturisit Alex Velea.