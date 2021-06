Cât cheltuia Fulgy pe o singură noapte în club? Bodyguard-ul cântărețului: „Puțin, cam 1.000 de euro...”

Fulgy de la Clejani 13:47, iun 12, 2021 Autor: Clara Ionescu

Fulgy este protagonistul unor scandaluri de zile mari. Fiul Clejanilor a fost prins sunb influența subtanțelor interzise la volan. În urma mai mult atacuri în mediul online și amenințări care i-au pus pe oamenii legii în alertă, tânărul în vârstă de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru următoarele 29 de zile.

Samuel Costache, bodyguard-ul lui Fulgy, a vorbit despre viața de noapte pe care fiul Clejanilor o avea. El a mărturisit ce sumă scotea din buzunar atunci când ieșea în club.

„Are bani cât să se întrețină și să fie bine. Nu arunca cu bani prin cluburi, nu-i plăcea. Cheltuia câte puțin, cam 1.000 de euro la masă, într-o seară, cam așa. Nu i-am cunoscut nicio iubită. Nu m-am băgat în viața lui amoroasă. Nu-mi spunea de aventurile lui. Mai vorbeam așa ca între bărbați, că mâine se vede cu alta și așa. Mai consuma alcool prin cluburi, ca orice. Nu bea așa mult, ca să uite de el. Și vin, și puțin whiskey. Mă plătea undeva la 150-200 de euro, depinde când avea nevoie de mine. În noaptea de Revelion când a cântat cu Marga mi-a dat 800 de lei, 800 de lei pe două ore”, a declarat bodyguard-ul lui Fulgy, pentru un post de televiziune.

Samuel Costache, bodyguard-ul lui Fulgy[Sursa foto: Captura Video]

Bodyguard-ul lui Fulgy nu îl scăpa din ochi: „Nu veneau dealeri”

Samuel Costache a mai povestit că nu a observat niciodată ca fiul Clejanilor să consume substanțe interzise atunci când ieșea în oraș.

Mai mult decât atât, nu a fost niciodată abordat de vreun dealer. Bărbatul a mai adăugat că îi pare rău că tânărul de 23 de ani a ajuns la spital.

„Au mai încercat unii băieți să-l atragă cu ceva și eu, când simțeam că i se întâmplă ceva, interveneam imediat. Mie chiar îmi pare rău că a ajuns în anul ăsta la Spital, la psihiatrie și chiar îmi doresc să iasă cât mai repede. Tot timpul stăteam lângă el și nu veneau dealeri de droguri. Am fost o singură dată la el acasă și m-am simțit foarte bine cu el, nu a avut un comportament ciudat. Am băut suc, am ascultat muzică”, a mai spus bodyguard-ul.