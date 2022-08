Cât costă ceasul Anamariei Prodan? Când ești milionar, nu pui orice pe mână | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan se numără printre cele mai iubite impresare de la noi din țară, iar aceasta este foarte cunoscută în lumea fotbalului. De-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, care o urmăresc la fiecare pas pe rețelele sociale.

Cât costă ceasul Anamariei Prodan?

Anamaria Prodan este foarte activă în mediul online și nu ezită să se laude cu achizițiile ei. Bravo, ei! Sexy impresara își permite orice, datorită muncii și perseverenței sale de-a lungul timpului. Printre ultimele sale postări, se regăsește o fotografie cu mâna sa și bijuteriile pe care le poartă, alături de o ceașcă de cafea.

Piesa de rezistență, cea care a atras atenția tuturor a fost ceasul opulent, care arăta perfect pe mâna vedetei. WOWbiz.ro a căutat și găsit frumosul ceas, pentru a satisface curiozitatea tuturor în legătură cu prețul unui astfel de accesoriu. Astfel, am descoperit că ceasul Anamariei Prodan aparține unui faimos brand de lux, costând în jur de 112.500 lei. E clar că nu oricine își permite un astfel de ceas, iar Anamaria Prodan nu e oricine.

Din a făcut Anamaria Prodan primii bani?

În urmă cu ceva timp, Anamaria Prodan a vorbit despre cum și-a câștigat primii bani, mai ales că de-a lungul timpului, mulți au dorit să afle cum a reușit impresara să strângă o avere considerabilă.

Vedeta a explicat că a plecat în America, alături de primul ei soț, cu nici mai mult, nici mai puțin de 100 de dolari. La momentul respectiv, fostul partener de viață al impresarei s-a angajat rapid, iar la trei zile după, cei doi au făcut nunta.

După ce au strâns câțiva bănuți, cei doi și-au cumpărat niște mașini de bomboane, iar dulciurile din interiorul aparatului le vindeau în diferite locații.

„Am plecat în America cu 100 de dolari. Primul meu soţ s-a angajat imediat, era şi student şi aşa am strâns bănuţi. Ne-am căsătorit în trei zile. Azi ne-am cunoscut, în trei zile am strâns tot şi când am ajuns acolo ne-am căsătorit. Am strâns bani şi ne-am luat maşinuțe cu bomboane. O pungă costa 5 dolari. Şi apoi am început să avem tot mai multe, în tot Vegasul. Apoi vindeam bomboane în saloanele de înfrumuseţat. Făceam mulţi bani din bomboane. Făceam mii de dolari, dar erau bani. Cu primii bani am luat un apartament mic. Am plătit o parte cu bani jos şi apoi plăteam în rate. Apoi ne-am deschis un parc de maşini. Luam maşini, le recondiţionam şi apoi le vindeam. Aşa făceam şi cu case. Primul milon l-am făcut după ce am vândut două case, în 2003.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru un post TV.

