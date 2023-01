Cât costă mașina cu care Selly a făcut accident! Trebuie să scoată din buzunar sume colosale pentru reparații | EXCLUSIV

In articol:

Selly este poate cel mai cunoscut vlogger din România, iar cariera lui a fost una răsunătoare. Tânărul vlogger știe foarte bine cât de importantă este creativitatea, dar mai ales munca așa că niciodată nu stă degeaba.

Selly a făcut accident cu bolidul de lux

Selly a ales să fie sincer și deschis cu privință la greșeala pe care a făcut-o în trafic. Influencerul a mărturisit că accidentul rutier s-a petrecut din cauza sa.

„Încă unul băieți, încă unul. Pe față nu o lovisem până acum, numai pe laterale, pe spate… Na, îmi cer mii de scuze. Chiar nu am vrut. Era o coloană de mașini, s-a oprit brusc, eu nu am mai oprit”, a povestit Selly pe rețelele de socializare.

Din fericire, nici el, dar nici celălat șofer nu au fost răniți. De asemenea, vehiculele pe care le conduceau nu au suferit nici el avarii semnificative, așa că vlogger-ul și celălalt conducător auto au hotărât să nu implice autoritățile competente.

„Eram pe DN1 şi se formase o coloană de maşini în faţă şi când se formează o coloană din asta brusc uneori există riscul să se producă. A fost vina mea, nu au fost avarii serioase la maşină, nici la a mea, nici la a domnului în care am intrat. Am făcut amiabliă şi am mers mai departe în drumul meu”, a povestit celebrul vlogger, pentru un post de televiziune.

Nu este primul accident rutier în care a fost implicat Selly, însă iată că acesta l-a determinat pe tânărul influencer să fie mult mai atent atunci când se află la volan, așa cum a mărturisit chiar el.

„Da, cred că e al doilea, da. Da, începând de ieri sunt un alt om, sunt un șofer mai responsabil și mai atent”, a mai precizat vlogger-ul.

Cât costă mașina lui Selly?

Duminică, pe 22 ianuarie, Selly a fost implicat într-un accident rutier în momentul în care circula pe Drumul Național 1. Din fericire, incidentul nu a fost grav și nimeni nu a fost rănit. Totuși, fanii acestuia s-au speriat când au aflat prin ce a trecut vlogger-ul lor preferat.

Selly a muncit pe brânci să ajungă la nivelul la care este astăzi, așa că profită de această ocazie. Își face toate plăcerile, mai ales când vine vorba despre vehiculul pe care îl conduce. WOWbiz a căutat să vadă cât ar costa un bolid de lux, precum cel pe care Selly tocmai la avariat. Țineți-vă bine! O astfel de mașină costă între 30.000 și 40.000 de euro. De aici e ușor să ne dăm seama cam cât de costisitoare sunt reparațiile.

