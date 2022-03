Cât costă o oră de curs la școala de muzică din Constanța, condusă de Mihai Trăistariu?! Celebrul artist a dat toate detaliile

In articol:

Mihai Trăistariu iubește muzica, dar și copiii! Celebrul artist are de ani buni o școală de muzică, pe unde foarte mulți copii au trecut. Cântărețul a plătit chirie timp de opt ani pentru academia lui de muzică, însă la începutul pandemiei de COVID a decis că este timpul să cumpere acel spațiu, pentru a nu mai fi nevoit să plătească chirie.

Așa au început și micile lui probleme financiare de care s-a lovit din cauza pandemiei. Asta pentru că artistul a făcut un împrumut în bancă, pentru a cumpăra spațiul în care se află acum școala lui de muzică.

Citeste si: EXCLUSIV. Cum s-a salvat Mihai Trăistariu de pandemia de COVID, după ce a fost nevoit să-și vândă casa: ”N-am știut că mă pricep la așa ceva”

”Am fost nevoit să-mi vând casa, în care am locuit 20 de ani. Când a venit pandemia, mă pusese naiba și am făcut un împrumut la bancă, chiar cu trei luni înainte. Am luat 5 miliarde (bani vechi) din bancă, ca să-mi cumpăr un sediu pentru școala mea de muzică. Eu am o școală de muzică în Constanța de opt ani. Și am mers pe chirie ani de zile și nu prea câștigam.

Citeste si: Lavinia Pârva, decizie radicală, după ce am prins-o pe Irina Fodor acasă la Ştefan Bănică Jr- bzi.ro

Chiria era 4.000 de lei. Rămâneam cu foarte puțini bani și am zis să fac împrumut. Și a venit pandemia și stop joc. Nu am mai produs nimic, nu concerte...în martie s-au închis toate, undeva prin mai am fost nevoit să-mi vând apartamentul, dar am avut o rezervă, un teren la malul mării, în Mamaia Nord și un dezvoltator tocmai ce-mi propusese să-i dau terenul de o mie de metri la malul mării și să-mi dea șapte apartamente la malul mării.

Am făcut schimbul și m-am trezit cu aceste șapte apartamente. L-am vândut pe cel din oraș și am rămas cu acestea șapte. Într-unul stau eu și pe celalalte șase le închiriez vara turiștilor, așa m-am salvat de pandemie. N-am știut că merge și că mă pricep la așa ceva. Habar n-aveam”, a dezvăluit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro, de curând.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Cât costă o oră de curs la școala lui Mihai Trăistariu

Cu siguranță foarte multe persoane s-au întrebat cât costă o oră de curs la școala lui Mihai Trăistariu. Ei bine, fostul reprezentant al României la Eurovision a dat toate detaliile despre cursurile, care se desfășoară, în prezent, în academia lui de muzică.

Citeste si: EXCLUSIV. Mihai Trăistariu, implicat într-un accident rutier! Primele declarații făcute de celebrul artist: ”Mă enervează ghinionul ăsta”. Parcă a prevăzut totul

”60 RON/ ora. Doar atât te costă! Ementi Academy, din Constanța, condusă de artistul Mihai Trăistariu... te cheamă la cursuri! Anunță-ți prietenii, rudele, colegii, vecinii. De 8 ani în Constanța. Avem sediul pe Str. Bărăganului 33 C. Ore de canto... la cel mai înalt nivel. Avem și cursuri de pian, chitară, vioară, teatru, dans. Între timp, am adăugat și lecții de pictură și desen. Hai la cursuri! Dacă știi familii care au copii și caută astfel de cursuri, nu ezita să distribui această postare în pagina ta”, este anunțul făcut de Mihai Trăistariu pe Facebook.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]