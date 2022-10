Cât costă un bilet la UNTOLD 2023? Vezi care este preţul biletelor la toate categoriile festivalului

In articol:

Cât costă un bilet la UNTOLD 2023? Află care este prețul biletelor la toate categoriile festivalului, dar şi în ce zile se ţine celebrul festival de la Cluj.

Cât costă un bilet la UNTOLD 2023?

Festivalul UNTOLD 2023 va avea loc la Cluj Napoca în luna august, iar biletele s-au pus în vânzare joi, 6 octombrie 2022.

Primele 10.000 de abonamente la un preț special, 109 euro plus taxe, pentru fanii care s-au înscriu pe untold.com au fost epuizate în câteva ore.

Pe site-ul UNTOLD vor fi făcute publice informațiile privind biletele și abonamentele, dar și un formular prin care cei interesați pot cere să fie anunțați când sunt disponibile următoarele categorii de abonamente.

Citeste si: UNTOLD 2023. În ce perioadă va avea loc festivalul de la Cluj, dar și cât costă un abonament

Citeste si: „Poate asta e ultima dată” Getuța Sterp cu ochii în lacrimi înainte de nuntă- kfetele.ro

Citeste si: Anunțul făcut de Andreea Marin, după 5 ani de relație cu Adrian Brâncoveanu: „Nu am regrete deloc”. Ce decizie a luat fosta „Zână a Surprizelor"..- bzi.ro

Cât costă un bilet la UNTOLD 2023? [Sursa foto: MediaFax Foto]

UNTOLD 2023. În ce zile se va ţine festivalul

Festivalul Untold se va desfăşura în acest an la Cluj, în perioada 3- 6 august 2023. Organizatorii au anunţat că vor fi patru zile magice de festival.

Festivalul UNTOLD 2023 se ține pe cei 235.000 de metri pătrați din Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversității genurilor muzicale.

Sute de fani ai muzicii vor putea să se bucure la UNTOLD 2023, timp de patru zile și patru nopți, de artiștii lor preferați, dar și de ​live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale, reggae și multe altele, potrivit anunțului făcut de organizatori.

Citeste si: 3 iubite celebre pe care le-a avut Bobby Păunescu. Producătorul român a împlinit astăzi 48 de ani

De asemenea, organizatorii de la UNTOLD 2023 au anunțat că la această ediție a festivalului vor fi prezente trupe care vin pentru prima dată în România.

De-a lungul anilor pe scenele festivalului UNTOLD au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.