Cât de bine arată Marinela Mavrodin în costum de baie, la 6 luni de la naștere! Tânăra mămică dă clasă multor femei

Marinela Mavrodin se află acum nî vacanță în Antalya, însă tot mămică cu normă întreagă este, pentru că nu l-au putut lăsa acasă pe fiul lor. A născut pentru prima dată în urmă cu circa 6 luni, însă a revenit rapid la formele de dinainte de naștere.

Chiar dacă acum, după cum chiar a mărturisit, mai are câteva kilograme de eliminat, costumul de baie se așează foarte bine pe trupul său. Iată cum arată fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” la plajă, după ce a devenit mămică!

Spre surprinderea multora, Mari a reușit să reajungă la formele de invidiat. Zilele de vacanță sunt o adevărată plăcere, așa că nu putea decât să-și încânte admiratorii cu o serie de imagini în costum de baie. Tânăra mămică a primit o mulțime de complimente, având în vedere că a reușit să elimine o bună parte din kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

Marinela Mavrodin, nevoită să facă cezariană de urgență

Din cauza unor complicații apărute în mod neașteptat, Marinela Mavrodin a fost înștiințată de medic pe ultima sută de metri că este necesar să facă cezariană de urgență. Din fericire, atât micuțul, cât și ea au fost în afara oricărui pericol, fiind necesar să petreacă ulterior câteva zile în spital pentru a se asigura că nu apare nicio complicație.

„Știu că nu am intrat să vorbesc cu voi, dar credeți-mă că am fost foarte panicată. S-a întâmplat totul foarte repede, nu credeam, mai aveam cel puțin două săptămâni, mă gândeam că o să fie bine, o să nasc natural. Programasem cezariana pe data de 1 martie, că am zis că până atunci poate mi se rupe apa și bebe vine natural. Am fost vineri la doamna doctor, să îl monitorizăm, când am făcut ecografia, doamna doctor a constatat că bebe nu a mai luat în greutate, placenta dădea semne să îmbătrânească, când mi-a spus m-am panicat atât de tare încât mi-a

crescut tensiunea la 15. Mi-a zis că bebe nu mai crește, nu se mai hrănește și că cel mai bine e să îl scoatem. Momentul în sine, când a venit bebe, când l-am auzit că plânge, efectiv am început să plâng și am plâns în hohote. A fost un pic mai micuț, pentru că în ultima săptămână nu a luat în greutate. A fost cel mai frumos sentiment din viața asta. E atât de micuț și de drăgălaș și seamănă 99,9% cu tată, n-are nimic de la mami, dar iubesc asta Mâine cred că o să ne externăm. Momentan l-au băgat și la lampă, pentru că a făcut icter. În rest, este în regulă, a scăzut doar 100 de grame și nu prea a vrut să pape, abia de astăzi a început să mănânce mai bine. Am stat cu sufletul la gură până acum, până a venit doamna doctor și mi-a spus că este din ce în ce mai bine”, a spus Marinela în mediul online.

