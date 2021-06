Cât de bine arată Nicole Cherry, însărcinată în luna a treia!

In articol:

Nicole Cherry, în vârstă de 22 de ani, este însărcinată cu primul copil. Cântăreața a făcut anunțul în urmă cu puțin timp, pe conturile sale de socializare. Tot acolo, cântăreața a dezvăluit și sexul bebelușului.

Cântăreața arată senzațional

Nicole trăiește o perioadă extrem de frumoasă, de când a aflat că o să devină mămică. Ba chiar mai mult, artista a aflat și sexul bebelușului. Mai exact, o să fie mămică de fetiță peste doar câteva luni.

Însărcinată în cea de-a treia lună, Nicole Cherry arată senzațional, nici nu ai spune că este gravidă! Artista a postat o serie de fotografii de la shopping, pe contul ei de Instagram, iar internauții au rămas fără cuvinte. A decis să probeze un body, care îi punea cu adevărat formele în valoare, și din care se vede foarte puțin burtica de gravidă. Fără doar și poate, o să fie o mămică model!

Nicole Cherry însărcinată[Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry este însărcinată

Una dintre cele mai apreciate artiste din țara noastră este însărcinată cu primul copil. Nicole Cherry și Florin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și pentru că iubirea dintre ei este atât de mare, îndrăgostiții au decis, ca de acum, să o împartă la trei.

"Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută.

Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati", a scris Nicole Cherry, pe contul său de Facebook.