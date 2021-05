Cât de bine arată Roxana Vancea, însărcinată în aproape patru luni! Vedeta s-a fotografiat în costum de baie, iar imaginile sunt WOW

In articol:

Roxana Vancea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Dragoș. Cei doi urmează să devină părinți, iar bucuria este extrem de mare.

În urmă cu doar câteva zile, vedeta a fost invitată la emisiunea prezentată de Teo Show, unde a vorbit despre sarcină, dar și despre cum a reacționat Milan, fiul vitreg.

La momentul respectiv, fosta asistentă de televiziune spunea că 70% urmează să devină mămică de băiețel și că ar fi ales deja un nume pentru acesta.

Roxana Vancea: Sunt însărcinată în trei luni jumate. Încă nu a crescut burtica, nu se vede încă. Nu am avut voie să fac abdomente, pentru că la începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar. M-a speriat un pic pentru că eu am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor și când mi-a zis de chist m-am speriat un pic și am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul. Cu Milan am vorbit dinainte, ca sa fim siguri ca ar vrea un frățor sau o surioară. Când am fost să îmi spună sexul copilului, nu știam ce o să îi spun lui Milan, pentru că voia băiețel, el i-a pus și nume.Vrea să îi pună numele Ayan. 70% ne-au spus că va fi băiețel.

Roxana Vancea, vacanță alături de familia sa

Roxana Vancea a surprins pe toată lumea cu ultima postare de pe contul său de socializare. Vedeta, însărcinată în trei luni, a plecat în vacanță alături de Dragoș, soțul ei, și Milan. Cei trei au ales ca destinație Egipt, ținând cont că vremea este foarte frumoasă și se pot bucura din plin de piscină și mare.

Însă, viitoarea mămică a uimit tot Internetul cu fotografiile postate. Îmbrăcată într-un costum de baie, din două piese, a postat mai multe imagini de la piscină. Se știe deja faptul că Roxana Vancea arată extrem de bine, însă nimeni nu se aștepta ca aceasta să arate perfect. Nici nu se cunoaște că ar fi însărcinată în trei luni.

Fanii au apreciat din plin imaginile postate de acestea, ținând cont de numărul de aprecieri pe care l-a strâns într-un timp foarte scurt de timp.