Cât de bogat este Mircea Diaconu cu adevărat! Are o avere FABULOASĂ , dar mergea în Parlamentul European cu biscuiți din România: "Da, sunt zgârcit"

Mircea Diaconu, avere impresionantă

In articol:

Mircea Diaconu a adunat o avere impresionantă atât din cariera de actor, cât și din funcția de europarlamentar. Bunurile sale se ridică la sute de mii de euro, case și mașini de epocă.

Mircea Diaconu a ales să locuiască într-o mansardă la Bruxelles și să adune banii de europarlamentar

Recunoaște că este foarte zgârcit când vine vorba de el.

Mircea Diaconu, un actor bogat[Sursa foto: Captură KANAL D]

Parlamentul European își plătește aleșii cu un salariu net lunar de aproape 7000 de euro, plus alte mii de euro lunar sub formă de cotă forfetară. Cu toate acestea, când Mircea Diaconu a plecat la Bruxelles a ales să-și închirieze o locuință modestă cu mansardă pe care a amenajat-o cu lucruri aduse de acasă.

Mircea Diaconu, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai"[Sursa foto: Captură KANAL D]

"Da, sunt zgârcit cu mine.

Numai cu mine sunt zgârcit, în rest cu nimeni altcineva din jur. Nu sunt zgârcit, sunt atent, nu-mi place să-mi bat joc de nimic. Indemnizația e de 6.300-6.500 de euro de europarlamentar. Nu există cotă forfetară. Există o sumă pentru birou, în rest există diurnă, pe care deputații o primesc pe semnătură și pe muncă. Am sugerat la cei de aici să facă același lucru, rezolvă toate problemele cu putință, rezolvă cazările, pentru că nu are nimeni bani de cazare acolo.Nu are bani de transport, tot din diurnă. Și prezența acolo vine din asta. Cei de aici se lasă înjurați pe nimica toată. Nu există mașină la scară în Parlamentul European. Nu-ți dă nimeni mașina ta, dacă ai nevoie suni și vine un Mercedes te ia și te duce la Parlament și te aduce acasă.

Nu mi-am luat o mansardă pentru că sunt zgârcit sau că am vrut să fie ieftină, că stăteam într-un cartier foarte bun, dar atât de frumos. Era la etajul 2 cu terasă deasupra grădinilor, era atât de frumos, am umplut-o cu mușcate, mi-am adus de acasă și mobilier de terasă și scaune și tot. Am vrut să mă simt bine. Și biscuiții tot de acasă mi-i aduceam. Nu sunt zgârcit, vreau să mă simt bine.", a afirmat Mircea Diaconu la "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Cât de bogat este cu adevărat Mircea Diaconu

Mircea Diaconu a lămurit zvonurile legate de avere[Sursa foto: Captură KANAL D]

Presa a scris în 2019 că în 5 ani de mandat de europarlamentar Mircea Diaconu a primit 900.000 de euro. În prezent, actorul are o pensie de vârstă și pensie de merit în valoare de 6.000 de lei.

În declarația de avere depusă de Mircea Diaconu înainte de alegerile prezidențiale din 2019 apar următoarele bunuri: 5 terenuri intravilane, 2 case, o casă de vacanță, un apartament și grajd de 50mp, 3 mașini, printre care una de epocă. În declarație apar și banii din conturi în suma totală de 120.000 de euro.

"Copiii, familia, amintirile și locurile din jurul nostru. 900.000 de euro e aiurea. Nu mă apuc să fac cifrăraie. Toți banii pe care i-am câștigat toată viața mea pot să vi-i arăt unde sunt, știu unde sunt. Filmele mele...Nu am aruncat cu banii, am fost zgârcit cu mine. Am case, copiii mei au tot ce trebuie și să nu aibă copilărie nefericită. Nu e nimic pentru mine. Nu țin banii în bancă, nu cred în chestia asta. Îi bag în terenuri, în păduri. Ce am nevoie sau să rămână copiilor și generațiilor ce vin.", a spus Mircea Diaconu la "40 de întrebări cu Denise Rifai".