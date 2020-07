In articol:

În urmă cu ceva timp, Carmen Harra a mărturisit că averea ei la ora actuală este de peste 40 de milioane de dolari și constă în case în Florida, apartamente în New York, maşini şi bijuterii. Recent, într-o emisiune tv, Carmen Harra a mai făcut o dezvăluire, ea susține că în care în care locuiește în SUA are obiecte de circa două milioane de euro.

”Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă”, a dezvăluit Carmen Harra. (Citeste si cum a prevestit Carmen Harra moartea soțului ei)

Carmen Harra și-a făcut un nume în lumea celor care fac predicții, fiind cunoscută nu doar în România, ci și în SUA, acolo unde locuiește. Carmen Harra oferă consultații în SUA, iar tarifele ei nu sunt deloc mici.

Carmen Harra, despre cât de bogată e! ”În prima mea lună în America am făcut 10.000 de dolari”

La un moment dat, prezicătoarea a vorbit despre banii pe care-i câștigă.

"În prima mea lună în America am făcut 10.000 de dolari. Acum, eu pot să fac foarte ușor 40.000 – 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaște și mă apreciază. În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume. Făceam consiliere pentru cupluri”, a dezvăluit Carmen Harra.

Carmen Harra este și autoare de cărți. Prim sa carte, ”Everyday Karma”, publicată în 2003, a fost un real succes, și a fost tradusă în 20 de limbi. Astfel, la sumele pe care susține că le câștigă din consiliere, Carmen Harra adaugă și banii obținuți din vânzarea cărților pe care le scrie. Carmen Harra a declarat că a câștigat câteva sute de mii de dolari doar din drepturi de autor. Citeste CONTINUAREA AICI