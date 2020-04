In articol:

Lidia Buble a vorbit de multe ori despre familia ei și despre cei 11 frați ai ei, de altfel de Lorena (VEZI aici si cum arata Lorena), cea mai mică dintre surori, artista este extrem de apropiată.

Lorena stă mult timp la București, unde Lidia Buble o răsfață, iar paparazzi care au surprins-o de multe ori la mall cu sora mai celebră, au poreclit-o Angelina Jolie de România. Asta pentru că Lorena este extraordinar de fumoasă. Însă puțină lume o știe pe Estera, una dintre surorile mai mari ale Lidiei Buble.

Estera, sora Lidiei Buble, locuiește în Austria cu soțul ei și cei doi copii ai lor

Estera Buble este make-up artist, și-a început cariera în Arad, însă acum locuiește în Austria, cu soțul ei și cu cei doi copilași ai lor. Estera este de o frumusețe răpitoare, iar dacă e să o comparăm cu cevebra artistă de la Hollywood, am putea spune că aceasta este sosia Angelinei Jolie.

Citeste si: Ce face Lidia Buble în casă de când cu epidemia de coronavirus! Imaginea care a șocat multă lume

În perioada pandemiei de coronavirus, Estera face de acasă demonstarții de machiaj și se plimbă pe lângă casă cu familia ei.

Citeste si: Lidia Buble, imagini demne de filmele pentru adulți. Bărbaţii au înnebunit când au văzut imaginea scăpată pe Internet

”Astazi am iesit (pentru ca in Austria avem voie sa iesim ocazional cu cei cu care locuim in locuri mai izolate) cu copiii putin in natura, sa luam la propriu o gura de aer proaspat. Copiii au fost super incantati de aceasta mini excursie. Cred ca aceste vremuri ne-au ajutat sa apreciem mai mult lucrurile marunte, plimbarile in natura ...timpul petrecut cu familia. Dumnezeu ne-a binecuvantat cu asa multe lucruri, care nu, nu ni se cuvin pentru ca suntem noi “smecheri” sau bogati sau oameni buni, nu....ci pentru ca asa a vrut Dumnezeu sa ne arate bunatatea Lui fata de noi. Voi ce activitati aveti in aceasta perioda?”, este mesajul postat de Estera Buble, zilele trecute, pe contul ei de Instagram.