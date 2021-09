Cât de frumoasă este Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune

In articol:

Adriana Simionescu este fiica cea mică a lui Adrian Minune, iar la vârstă de 18 ani, tânăra este de o frumusețe răpitoare. Pe lângă faptul că uimește cu trăsăturile frumoase, aceasta este și foarte talentată, moștenind vocea de la tatăl ei.

Adriana Simionescu, o carieră în muzică

Adriana Simionescu s-a transformat într-o tânără frumoasă și se poate mândri cu o voce minunată. Deși talentul în muzică este un lucru des întâlnit în familia lui Adrian Minune, și se poate bucura de multe oportunități în acest sens, tânăra își dorește să-și clădească o carieră singură, iar primul pas către celebritate a fost cel de la „Vocea României”, la vârsta de 16 ani.

Citeste si: Adrian Minune a izbucnit în lacrimi, în timp ce cânta pentru familia lui Emi Pian! Fiul cel mic al interlopului, distrus de durere! VIDEO

Prestanța tinerei de la „Vocea României” l-a făcut pe Horia Brenciu să o ia în echipa lui, după ce a interpretat celebra piesă „My kind of love” de la Emeli Sande. Din declarațiile acesteia de la emisiune, ne putem da seama că drumul său până în aceast moment nu a fost ușor.

Eticheta de fiică a unui manelist celebru , dar și faptul că este de etnie romă, i-a fost pusă încă de la grădiniță.

„Tatăl meu este Adrian Minune și este cântăreț de manele. Din această cauză eu trebuie să muncesc mult mai mult decât un copil normal. Este și un privilegiu, dar și o povară. Încă de la grădiniță am fost marginalizată de oamenii din jur, de profesori. De ce? Pentru că eram țigancă. Nu aș dori să cânt manele, să fiu la fel ca tata. Mediul în care muncește el nu mi se potrivește, nu mi se pare safe pentru o fată”, a declarat Adriana Simionescu în cadrul emisiunii „Vocea României”.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Adriana Simionescu a studiat la liceul „Dinu Lipatti”, iar de câțiva ani urmează cursurile de canto-jazz.

Tânăra este decisă să-și contruiască o carieră muzicală prin forțele proprii și își dorește să ajungă o cântăreață cunoscută atât în țară, cât și international.

”Aș vrea să ajung ca Delia, ca Andra, dar cel mai mult – ca Beyonce. Știu că o să fie foarte multe păreri, unele bune, altele mai puțin bune, dar sunt ale lor. De unele țin cont, de altele – nu. E bine pentru mine că antrenorii nu știu cine sunt eu, pentru că vreau să dovedesc lumii întregi că eu sunt Adriana Simionescu, nu Adriana, fata lui Adrian Minune”, a mai spus fiica cea mica a lui Adrian Minune.

Adriana Simionescu s-a mutat cu iubitul ei

Adriana Simionescu trăiește de doi ani o poveste de dragoste cu un băiat, iar de curând au luat decizia de a se muta împreună. Decizia de a locui cu iubitul a fost una spontană și nu a cerut părerea nimănui, nici măcar părinților.

În cadrul unui interviu, fiica lui Adrian Minune a spus că locuința, unde stă cu iubitul, nu este departe de casa părinților și că nu este o schimbare foarte mare.

„ Nu este mare diferență. Stăm la el acasă. Este cam același lucru ca stam doar la doua străzi distanță. Nu a fost ceva gândit foarte mult sau anunțat de dinainte, a fost ceva spontan. Pur și simplu am dormit la el o seara, si tot așa am rămas la el”, a declarat Adriana Simionescu.

Adriana Simionescu împreună cu iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

Totodată, tânăra a povestit și care a fost reacția tatălui ei atunci când a aflat de decizia de a se muta de acasă, veste primită chiar de la mama sa, Cati Simionescu.

Citeste si: Karmen Simionescu, întâmplare neobișnuită într-un magazin! Ce i-a putut spune femeia de la casă: „Auzi, tu ce...”

„ Am avut după (n.r. discuție cu Adrian Minune). A venit el acasă și era destul de târziu că na… a plecat de la muncă și a venit acasă. Și a întrebat-o pe mama. Bineînțeles, asta mi-a povestit ea. „Unde sunt fetele?', „Păi Carmen acasă', „Și Adriana?', „Păi a rămas la Nicu. S-a mutat', „Și eu nu știu nimic?'. Bineînțeles, că a doua zi am venit și am stat de vorbă cu el. Noi oricum stăteam mult împreună, toată familia. Nu e mare diferență. Stau la două străzi. Si oricum suntem împreună de 2 ani, era normal”, a mai spus Adriana Simionescu.

SURSE: antenastars.ro