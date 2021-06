Cât de frumoasă este fata lui Adrian Mutu! Fiica cea mare a sportivului a împlinit 15 ani

In articol:

Adrian Mutu este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi români. Supranumit „Briliantul”, Adrian Mutu, este cel mai bun marcator din istoria naționalei României. Antrenorul lui FCU Craiova este cunoscut și pentru familia numeroasă pe care o are. El a fost căsătorit cu trei femei diferite și are patru copii.

Sportivul a fost foarte vocal în legătură cu băieții săi, însă s-a arătat mult mai reținut când a venit vorba de fetele lui.

Adrian Mutu a postat prima fotografie cu fiica lui cea mare, Adriana. Tânăra a împlinit frumoasa vârstă de 15 ani, iar fotbalistul a vrut să marcheze acest moment important. Adriana este fata pe care Adrian Mutu a facut-o în timpul căsătoriei cu Consuelo Matos Gomez. Ei mai au împreuna o fată, pe care o cheamă Maya.

„Happy birthday Princess @adrimutu ♥️

I can’t describe in words how much I love you.. #adriana #15yearsold ♥️😘♥️ #birthdaygirl”/ „La mulți ani, prințesă. Nu pot descrie în cuvinte cât de mult te iubesc”, a scris Adrian Mutu în descrierea fotgrafiei.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Adrian Mutu, prima apariție publică după izolare. “Briliantul” a slăbit

Internauții au reacționat imediat în secțiunea de comentarii, iar like-uri au început să curgă instant. Fiica lui Adrian Mutu a fost apreciată pentru frumusețea pe care a moștenit-o de la părinții ei. „La mulți ani prințesei tale, ne e dor de tine pe teren facand furori”, „La multi ani! Ce fata mare si frumoasa !😍”, „Este un înger”, „La multi ani! Ce frumusețe!!!”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Adriana, fiica cea mare a lui Adrian Mutu [Sursa foto: Instagram]

Adrian Mutu își dorește și al cincilea copil?

Adrian Mutu și Sandra Bachici sunt căsătoriți din anul 2016 și au devenit părinți cu un an mai târziu. Antrenorul FCU Craiova se mândrește cu patru copii minunați. Întrebat dacă și-ar mai dori să devină tată și pentru a cincea oară, „Briliantul” a mărturisit că momentan nu este în planul său și al soției sale.

„Momentan, nu m-am gândit la acest lucru. Nu spun că nu-mi doresc, că nu mi se pare ok să spui că nu-ți dorești copii, eu având patru. În momentul de față nu face parte din planurile noastre”, a declarat Adrian Mutu.