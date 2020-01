Probabil una dintre piesele de baza din outfitul unei mirese, este buchetul.

Exista milioane de variante de buchete de flori in lume, pe care le putem oferi celor dragi, dar buchetul de mireasa este cel mai apreciat si cel mai iubit dintre toate, deoarece acesta este folosit doar cu ocazia nuntii. Pana la urma, are si de ce sa fie asa, in conditiile in care are o istorie care se intinde pe cateva sute de ani si in jurul lui se contureaza o multime de legende si de semnificatii, unele dintre ele fiind luate in considerare chiar si in prezent.

Care este semnificatia buchetului de mireasa si de ce este el atat de apreciat?

In cazul in care nu cunoasteti originea lui, trebuie sa stiti ca ideea de buchet mireasa a aparut inca din antichitate, doar ca scopul buchetului in acea vreme nu era cel pur estetic, asa cum este astazi. In prezent, lucrurile stau altfel din acest punct de vedere, dar obiceiul buchetului de mireasa s-a pastrat si este mult mai apreciat.

Unele povesti spun ca exista o perioada in antichitate, cand miresele erau considerate aducatoare de noroc, iar cei care aveau ceva de la ele se bucurau de acest noroc – de aici si obiceiul aruncatului buchetului miresei. Aparitia buchetului a fost cat se poate de naturala, mireasa avand la indemana un instrument pe care sa il arunce catre multime, un obiect care putea fi pastrat de persoana care il prindea. De asemenea, se spune ca in Grecia si in Roma Antica miresele purtau ghirlande de plante puternic mirositoare, deoarece se credea ca ar alunga spiritele rele.

Realitatea este ca nu stim exact originea obiceiului pe care buchetul miresei il are, dar stim sigur ca acesta este inca prezent in zilele noastre si continua sa faca furori. Din acest motiv, industria florala a luat cu asalt piata si floristi si ateliere floristice vin in intampinarea viitoarelor mirese si nu numai, cu aranjamente florale si buchete unice, inedite, realizate intr-o maniera profesionista, astfel incat acestea sa reziste pe tot parcursul unui eveniment.

De unde poti achizitiona buchete de mireasa profesionale?

Daca va doriti sa aveti parte de cel mai frumos buchet de mireasa, atunci puteti sa aveti parte de acesta, daca apelati la serviciile Atelier Floricel. Puteti sa descoperiti portofoliul lor online de buchete de mireasa, accesand https://www.atelierfloricel.ro/project/buchete, ca sa va faceti o parere mai buna despre maniera in care lucreaza. Rezultatul final este, de cele mai multe ori, peste asteptarile clientilor.

Buchetul miresei este cel mai admirat accesoriu de la o nunta, alaturi de rochia miresei, impreuna completand un tablou de poveste. Atelier Floricel intelege cat este de important ca fiecare buchet sa fie in armonie cu cea care il poarta si, de aceea, aloca cel mai mult timp detaliilor care tin de alcatuirea acestuia, incepand de la cromatica si forma pana la simbolistica florilor (de care se poate tine cont in foarte multe cazuri, daca doriti sa transmiteti un mesaj subtil, dar clar prin intermediul acestuia).

Mai mult decat atat, simbolistica florilor este un criteriu dupa care foarte multe florarii si foarte multi floristi tin cont, in alcatuirea buchetului sau a aranjamentelor. Din acest motiv, unele flori sunt mult mai solicitate pentru astfel de buchete. De exemplu, trandafirii sunt prima optiune a mireselor, deoarece acestia sunt considerati ‘’regii’’florilor, simbolizand iubirea in toate formele pe care acestea le are. Pentru a afla mai multe informatii despre flori, puteti accesa site-ul Atelier Floricel, deoarece echipa lor vine in intampinarea voastra cu multe informatii despre acestea, ajutandu-va in acest mod sa va alegeti buchetul mult mai usor.

Alaturi de clientii lor, Atelier Floricel poate crea buchetul potrivit, cel pe care miresele il vor purta cu drag in ziua nuntii!

Tot ce trebuie sa faceti este sa va ganditi la florile care vreti sa va alcatuiasca buchetul si sa plasati comanda online. Aveti posibilitatea de a alege flori de sezon, flori exotice mai rare sau orice alt tip de flori. Imaginatia este singura care poate sa va impuna limite.

Atelier Floricel este un atelier de design floral personalizat, care a aparut din pasiunea si dragostea pentru natura si tot ce inseamna ea. Tot ce este verde si floral a contribuit la realizarea proiectului, care astazi aduce zambete pe chipurile oamenilor. Se bucura de absolut tot ce presupune folosirea florilor in combinatii unice si pline de creativitate, fie ca e vorba de un buchet de mireasa, flori pentru nunta, flori pentru birou, terariu sau tablouri verzi. Atelier Floricel oglindeste modul in care fiecare client doreste sa exprime ceea ce simte, felul in care oamenii vor sa isi manifeste fericirea sau sa ii faca fericiti pe cei din jur. La atelierul acestora, gasiti mereu solutii personalizate pentru a crea cel mai frumos buchet de mireasa sau un aranjament unic de flori pentru nunta si nu numai.

Concluzia finala este una singura: Atelier Floricel este ajutorul ideal de care aveti nevoie, pentru a va bucura de cel mai splendid buchet de mireasa, astfel incat sa va simtiti cu adevarat speciale, in cea mai importanta zi din viata voastra si sa atrageti, ca un magnet, doar priviri admirative!