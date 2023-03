Cât de mare a crescut fetița Manuelei Oprișiu, la un an de la naștere! Imaginile adorabile cu micuța au emoționat pe toată lumea: „Toată frumusețea pe tine s-a pus”

In articol:

Manuela Oprișiu a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu aproape un an, iar de atunci stilul de viață și felul în care vede lumea s-au schimbat în mod radical. Se mândrește la orice pas cu micuța Ozana Maria pe rețelele de socializare, acolo unde, periodic, postează imagini cu fetița ei.

Recent, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” le-a făcut admiratorilor ei o surpriză după ce a postat o fotografie cu micuța, care, peste circa două săptămâni, va împlini un an de viață.

Încă de când micuța a venit pe lume, Manuela Oprișiu a fost mămică singură. În ciuda evenimentelor neplăcute de care a avut parte în plan sentimental a reușit să se renască și să dea uitării definitiv persoanele din viața sa care nu i-au fost alături în cele mai importante momente. Acum, tânăra mămică apare mereu cu zâmbetul pe buze, împlinită ca mamă și fericită că i-a fost dăruit un cadou atât de frumos cum este venirea pe lume a unui copil.

Manuela Oprișiu, imagine adorabilă cu fiica sa

Recent, Manuela Oprișiu a postat în mediul online o fotografie adorabilă cu fetița sa, în timp ce stătea în brațe la unul dintre membrii familiei, tânăra mămică scriind și un mesaj emoționant pentru micuța sa fetiță.

„Toată frumusețea pe tine s-a pus”, a scris Manuela Opișiu în dreptul imaginii cu fiica sa.

Manuela Oprișiu a slăbit 30 de kilograme după sarcină

După ce a născut, Manuela Oprișiu a rămas cu mai multe kilograme în plus, însă pe care la reușit să le elimine încât să fie mulțumită pe deplin de felul în care arată. Tânăra mămică a scăpat de 30 de kilograme cu multă voință și un regim alimentar strict, mărturisind chiar că arată mult mai bine față de perioada de dinainte să rămână însărcinată.

„Sunt foarte mândră de mine, la toată lumea mă laud și le spun cât de fericită sunt că am slăbit, chiar am slăbit foarte mult, aproape mi-am revenit la forma inițială. Am slăbit aproape 30 kg de când am născut, de 8 luni. La botez, eram mai plinuță, dar acum mi-am revenit aproape la forma inițială. Mi-am dorit foarte mult să slăbesc, am fost și ambițioasă. Am și urmat un regim să zic așa. Vreau să mă operez, dar îmi este frică. După ce am născut, trebuie să îmi fac și eu niște mici ajustări. O să mă vedeți operată, bombă cu ceas.”, a spus Manuela Oprișiu în cadrul unui interviu.