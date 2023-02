„Cât de mult seamănă cu Robert” Marinela Mavrodin a făcut publică prima imagine cu chipul băiețelului ei! Tânăra mămică a ales un nume cu totul special pentru fiul ei

In articol:

Marinela Mavrodin a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu doar câteva zile, pe data de 18 februarie 2023. Primele zile de după naștere au fost unele dificile, pentru că micuțul și-a făcut apariția pe lume într-un mod cu totul neașteptat, motiv pentru care mama sa a fost nevoită să facă cezariană de urgență.

Momentele critice au trecut, iar acum tânăra mămică se poate bucura din plin momentele unice pe care le trăiește. După multe insistențe din partea fanilor ei de a-i arăta chipul micuțului și de a dezvălui numele pe care l-au ales, așteptarea a luat sfârșit! Cu numai câteva minute în urmă, Marinela Mavrodin a postat în mediul online prima imagine cu chipul fiului ei.

În cadrul unui vlog postat recent pe YouTube, Marinela Mavrodin a dezvăluit prima dată numele fiului ei. Micuțul se va numi Matthias Andrei, iar în zilele următoare vor face pașii necesari pentru a emite certificatul de naștere. Tânăra mămică a dezvăluit că acest proces va fi unul mult mai amplu decât în mod obișnuit, având în vedere că nu ea și Robert încă nu au ajuns în fața ofițerului de stare civilă.

„Săptămâna asta care vine trebuie să mergem neapărat să rezolvăm cu actele lui bebe să-l declarăm. Mai ales pentru că noi nu suntem căsătoriți, nu am făcut pasul ăsta, pentru că ne dorim o altfel de căsătorie și o altfel de cununie și nu ne dorim să fim pe tradițional din punctul ăsta de vedere, am ales să nu ne căsătorim, acum o să trebuiască să umblăm mai mult după acte, dar nu este niciun fel de problemă. Săptămâna asta o să vă luăm cu noi într-un vlog cât stăm să umblăm să rezolvăm toate lucrurile astea. Poate vă ajută și pe voi, pentru că și noi suntem la început, să zic așa, și a trebuit să ne informăm foarte foarte mult. (...)”, a spus Marinela Mavrodin în mediul online, în urmă cu doar câteva minute.

De ce a fost nevoită Marinela Mavrodin să facă cezariană de urgență?

Înainte să nască, Marinela Mavrodin a trăit cele mai intense momente din viața sa. medicul i-a dat vestea că micuțul băiețel a încetat să mai crească, motiv pentru care a fost nevoită să facă cezariană de urgență cu două săptămâni înainte de data stabilită inițial. Din fericire, chiar dacă primele zile de viață ale micuțului au fost cu totul stresante pentru tânăra mămică, acum se poate bucura pe deplin pentru că fiul ei este în afara oricărui pericol și crește în greutate pe zi ce trece.

„Știu că nu am intrat să vorbesc cu voi, dar credeți-mă că am fost foarte panicată. S-a întâmplat totul foarte repede, nu credeam, mai aveam cel puțin două săptămâni, mă gândeam că o să fie bine, o să nasc natural. Programasem cezariana pe data de 1 martie, că am zis că până atunci poate mi se rupe apa și bebe vine natural. Am fost vineri la doamna doctor, să îl monitorizăm, când am făcut ecografia, doamna doctor a constatat că bebe nu a mai luat în greutate, placenta dădea semne să îmbătrânească, când mi-a spus m-am panicat atât de tare încât mi-a crescut tensiunea la 15. Mi-a zis că bebe nu mai crește, nu se mai hrănește și că cel mai bine e să îl scoatem.

Momentul în sine, când a venit bebe, când l-am auzit că plânge, efectiv am început să plâng și am plâns în hohote. A fost un pic mai micuț, pentru că în ultima săptămână nu a luat în greutate. A fost cel mai frumos sentiment din viața asta. E atât de micuț și de drăgălaș și seamănă 99,9% cu tată, n-are nimic de la mami, dar iubesc asta Mâine cred că o să ne externăm. Momentan l-au băgat și la lampă, pentru că a făcut icter. În rest, este în regulă, a scăzut doar 100 de grame și nu prea a vrut să pape, abia de astăzi a început să mănânce mai bine. Am stat cu sufletul la gură până acum, până a venit doamna doctor și mi-a spus că este din ce în ce mai bine”, a spus Marinela în mediul online.