Cât de reale sunt reducerile de Black Friday și cum putem să ne ferim de înșelătorii? Specialiștii avertizează: "Trebuie să ne asigurăm că vom cumpăra de la o persoană care chiar există" | EXCLUSIV

Luna noiembrie este despre Black Friday. Românii și-au pus deja bani deoparte și așteaptă reducerile de anul acesta. Însă, în câteva cazuri, în loc să primească produsul comandat, au primit...țeapă. Specialiștii în marketing dezvăluie cum putem să îi prindem pe cei care vor să ne înșele și cât de reale sunt reducerile de anul acesta.

Black Friday, o reducere reală?

Toți românii așteaptă perioada de Black Friday, pentru a-și putea achiziționa produsele pe care le-au așteptat tot anul, la un preț redus. Cei mai mulți sunt fanii acestei luni, dar alții se plâng că reducerile nu au fost pe bune și au fost înșelați. WOWbiz.ro a vrut să afle adevărul așa că a contactat-o pe Doina Vîlceanu, specialist în marketing, care ne-a luminat cu privire la discounturile de Black Friday.

"Sunt foarte reale reducerile de Black Friday, mai ales că s-a schimbat legislația în ultimii ani și sunt monitorizate prețurile. Prin urmare, ce se practica acum 5 ani, creșterea artificială a prețurilor cu o lună, două înainte, ca apoi să dai discounturi nu mai are cum să se întâmple, pentru că e împotriva legii și se poate demonstra foarte ușor care a fost prețul anterior. Deci, orice tip de discount ar fi e real.", a declarat Doina Vîlceanu, specialist în marketing, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum putem evita o înșelătorie online?

În cazul în acre putem fi victimele unei înșelătorii sau nu avem destulă încredere în site-ul de pe care comandăm, aflăm că există câteva metode de a ne da seama de aceste lucruri. Pentru a evita orice fel de neplăcere, trebuie să fim atenți al anumite detalii.

"În teorie, nu avem ce țepe să ne luăm. Atâta timp cât noi, în calitate de consumator, știm să ne uităm la magazinul online și vedem că are o persoană juridică, că arată și are toate datele de identificare. Sunt mai multe elemente pe care ar trebui să le urmărim atunci când analizăm un magazin online de unde vrem să cumpărăm ceva. Dacă ceva îți miroase urât, dacă e ceva în neregulă, nu apar datele de contact, datele juridice ale persoanei, atunci ar fi bine, evident, să nu cumpărăm de acolo, dar asta nu are legătură neapărat cu Black Friday, ci în orice moment al anului nu cumpăra ceva dacă nu pare real. Trebuie să ne asigurăm că vom cumpăra de la o persoană juridică, care chiar există, care are termeni și condiții clare, trecute în site, unde îți spune clar despre retur.", a explicat Doina Vîlceanu, specialist în marketing, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.