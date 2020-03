Cat de toxic e uleiul de floarea soarelui? Efectele negative

Uleiul de floarea soarelui, un produs care se regaseste in aproape fiecare camara din Romania. Este sanatos sau este toxic? Uleiul de floarea soarelui are proprietati benefice asupra organismului uman daca este consumat in cantitati moderate si neaparat in varianta cruda, in niciun caz folosit pentru prajit!

Atat de cunoscutul ulei de floarea-soarelui este bogat in antioxidanti, confera elasticitate pielii, are vitamine, minerale, acizi grasi saturati si nesaturati. In plus, nu contine gluten. Totusi, de ce este considerat atat de periculos pentru sanatate?

Uleiul vegetal poate avea efecte negative asupra persoanelor supraponderale sau care sufera de obezitate. Consumul de ulei de floarea soarelui duce la cresterea nivelului de zahar si al insulinei, precum si al grasimilor in sange.

De asemenea, nu este recomandat celor care au probleme cu vezica biliara sau cu alergii.

Uleiul de floarea soarelui e toxic?

Multi dintre noi avem slabiciuni cand vine vorba de prajeli. Stim ca nu ne fac bine si, oricat de mult am incerca sa ducem un stil de viata sanatos, mai poftim din cand in cand la un ou ochi sau la o portie generoasa de cartofi prajiti.

Aceste alimente sunt nesanatoase, stim asta foarte bine. Si mai grav este ca de multe ori uleiul de floarea soarelui este refolosit.

Odata ce il folosim la prajit, uleiul de floarea soarelui devine un adevarat inamic. Punctul de ardere este la 232 de grade Celsius. Daca este folosit la prajit de mai multe ori, acest ulei devine toxic si are potential cancerigen.

Uleiurile vegetale sunt periculoase pentru sanatate pentru ca se oxideaza imediat la temperaturi ridicate. Atunci sunt eliberati radicalii liberi, responsabili de aparitia bolilor. Cantitatea de chimicale din uleiul de floarea soarelui creste cu fiecare refolosire. In plus, sunt si volatile, ajung cu usurinta in aer si pot provoca si cancer de plamani.

Uleiul de floarea soarelui este periculos pentru sanatate, daca este folosit pentru prajit, dar are efecte negative si asupra naturii. Tocmai de aceea, reziduurile de ulei ars nu trebuie aruncate in chiuveta sau in toaleta ori in natura. Peliculele subtiri de ulei de floarea soarelui impiedica oxigenarea apei, ucid vietatile aerobe si pot bloca reteaua de conducte de canalizare. Uleiul de floarea soarelui folosit la prajit trebuie colectat pentru a fi reciclat.