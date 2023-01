Cât durează Postul Paștelui 2023. De ce este cel mai aspru post din an

In articol:

Una dintre cele mai mari și importante sărbători creștine este cinstită de către creștini peste patru luni. Până atunci, creștinii trebuie să țină cel mai aspru și lung post din an. Află cât durează acesta.

Cât durează Postul Paștelui 2023

Învierea Domnului nu se sărbătorește niciodată la dată fixă, însă pică mereu într-o zi de duminică. La fel se întâmplă și în cazul Postului Paștelui, care nu are o dată stabilită de la an la an. Este cel mai lung și greu post din an, dar creștinii încearcă din răsputeri să-l ducă până la capăt.

Postul Paștelui 2023 durează șapte săptămâni și începe pe data de 27 februarie. Astfel, după 48 de zile de post, creștinii își pregătesc sufletul și trupul Învierii lui Iisus Hristos. Paștele pică pe 16 aprilie anul acesta.

Credincioșii intră pe 27 februarie 2023 în Postul Paștelui [Sursa foto: PixaBay]

Se mai numește și Postul Mare, durând 48 de zile. Este cel mai aspru post din anul bisericesc, întrucât zilele cu dezlegare la pește sunt mult mai puține, comparativ cu celelalte posturi din an.

Așadar, creștinilor li se interzice să consume alimente „de dulce” de pe 27 februarie și până pe 15 aprilie 2023.

Nu au voie să mănânce carne, ouă, lapte, brânză, unt sau alte alimente care au ingrediente de origine animală.

Bineînțeles că Postul Paștelui 2023 nu se rezumă doar la abținerea de la mâncare, ci și de la răutăți și comportamente negative. La fel de important este să nu înjurați, să nu purtați ură, să nu vă certați sau să vă comportați urât cu aproapele.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2023

Postul Paștelui e foarte restrictiv când vine vorba de consumarea alimentelor de origine animală. Același lucru se întâmplă și în cazului consumului de pește.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2023 [Sursa foto: PixaBay]

Creștinii care aleg să țină tot Postul Paștelui 2023, trebuie să știe că au dezlegare la pește în doar două zile în decursul celor șapte săptămâni. Este vorba despre Buna Vestire, sărbătorită pe 25 martie 2023, și Duminica Floriilor, sărbătorită pe 9 aprilie 2023.

După încheierea Postului Paștelui 2023, credincioșii prepară mâncare tradițională a perioadei de sărbătoare. Mesele de Paște trebuie să fie pline de ouă roșii, drob, sarmale, cozonaci, dar și alte preparate favorite gospodinelor.

