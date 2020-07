Cât e de frumoasă! Femeia care l-a înmuiat definitiv pe Fuego

In articol:

Paul Ciprian Surugiu, cel cunoscut de o țară întreagă sub pseudonimul de Fuego, a făcut recent dezvăluiridespre cine a fost idolul său în muzică.

Idolul îndrăgitului artist Paul Surugiu nu este un cântăreț din România, ci este vorba despre celebra artistă Tina Turner.

„Sunt foarte fericit când mă uit la fotografiile de când eram mic. Am fost și suntem o familie foarte frumoasă, chiar dacă tatăl meu a plecat acum 11 ani. Am fost iubit, răsfățat de toată familia, asta pentru că am fost singur la părinți.”, a spus Fuego.

Fuego despre Tina Turner: Nu concepeam existența mea fără ea

„Nu concepeam existența mea fără Tina Turner, care a fost și este idolul meu. Consider că este una din marile artiste ale planetei și mama, când putea, împreună cu câțiva prieteni de familie treceau granița spre Budapesta și în piața din Budapesta era un fel de bazar și dacă nu îmi aducea caseta cu Tina Turner, atunci nu se găsea în România, nu mai vorbeam cu ea.

Și așa îmi aducea caseta cu Tina Turner și suc de kiwi. N-am să uit cât trăiesc eu”, a declarat Paul Surugiu.

Paul Ciprian Surugiu, cel cunoscut de o țară întreagă sub pseudonimul de Fuego, s-a născut pe 23 august 1976 la Turda, în județul Cluj. Este absolvent al Facultății de Teatru din cadrul Universității Ecologice, fiind actor la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești.

Fuego a absolvit Liceul „Dr. Ion Rațiu” Turda și Facultatea de Teatru din cadrul Universității Ecologice. Însă, în paralel cu aceste studii, în particular, Fuego a urmat cursuri de canto.

O singură femeie a fost la un pas să devină soția acestuia. Aceasta se numește Ana Maria Ciaușu. În 2007 cei doi s-au despărțit după patru ani de relație ca urmare a faptului că ea a pierdut două sarcini. Stabiliseră nunta și o aleseseră ca nașă pe interpreta de muzică populară Irina Loghin. O perioadă, logodica lui Fuego urmase un tratament specializat pentru sarcină, însă acesta nu a dat roade, potrivit antena3.ro