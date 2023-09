„Cât o mai fi, să mă bucur de ce a rămas” Nicoleta Dragne a găsit puterea să vorbească despre situația din familia ei. Vedeta e devastată de când a aflat că verișoara ei are cancer: „Ea e împăcată cu ideea” 

In articol:

Nicoleta Dragne trece printr-un coșmar, după ce a aflat că verișoara ei se luptă cu o boală nemiloasă și anume, cancerul. Vestea a căzut ca un șoc, iar blondina nu vrea să accepte nici acum ce se întâmplă în familia sa, mai ales că nu s-ar fi așteptat nicio secundă să fie pusă în fața unei asemenea încercări.

Pe rețelele sale de socializare, Nicoleta Dragne a vorbit despre perioada grea prin care este nevoită să treacă, mărturisind că încă mai speră la o minune, în ciuda diagnosticului crunt pe care l-a primit verișoara sa.

Nicoleta Dragne, îngenuncheată de durere, după ce a aflat că verișoara sa are cancer

Fără îndoială, Nicoleta Dragne traversează una dintre cele mai negre perioade din viața sa. Blondina este răpusă de durere, asta după ce a aflat că verișoara sa a primit un diagnostic grav, cancerul. Pe contul său de Instagram, fosta ispită a povestit despre perioada dificilă prin care trec ea și membrii familiei sale. În ciuda faptului că verișoara ei s-a împăcat deja cu teribila veste, mărturisind că vrea să se bucure de tot timpul rămas, Nicoleta Dragne încă mai speră la o minune, însă nu este deloc bine din punct de vedere mental.

Citește și: „Cancer în ultima fază” Nicoleta Dragne, anunț de ultimă oră în mediul online! Blondina le-a dat vestea tristă fanilor, la scurt timp după botezul fiului ei: „Ne-a îngenuncheat”

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Fata de la țară care tunde iarba dezbrăcată. A câștigat o avere din „grădinărit obraznic”- stirileprotv.ro

Din nefericire, nu este pentru prima dată când trece printr-o astfel de experiență, întrucât în urmă cu mai mulți ani, sora verișoarei sale a fost diagnosticată și ea cu cancer la plămâni. Atunci a trăit un alt șoc, mai ales că în doar două săptămâni de la aflarea veștii, aceasta a pierdut lupta cu viața, lăsând în urmă un gol imens. Acum istoria se repetă, iar Nicoleta Dragne este devastată de durere.

Citește și: „Doamne, dă-mi putere!” Nicoleta Dragne își botează astăzi fiul cel mic, după ce a fost externat din spital! Cum se simte băiețelul fostei ispite

„De când am aflat vestea (n.r- că verișoara ei are cancer) nu pot să dorm, am o mie de gânduri. Eu psihic nu sunt ok deloc, încerc să funcționez așa pe pilot automat. Oricum, de la vestea: <<Asta e, mai ai trei luni>>, mai avem o speranță. Oricum starea ei nu este bună, este destul de grav, nu se simte bine deloc, este foarte slăbită, dar măcar mai avem speranță. Ea e destul de ok, e chiar și împăcată cu ideea că dacă nu se poate, nu se poate și mi-a zis o chestie: <<Cât o mai fi, să mă bucur de ce a rămas>>. La asta ne-am gândit și noi, să facem să-i fie bine, numai că, Doamne ferește, oricât ai vrea să zici că faci să fie bine, mă refer să se bucure de timpul rămas, sper să nu fie vorba de așa ceva, dar luăm în calcul și varianta asta, nu știu cum să vă explic, mergi la un restaurant și nu poți să te bucuri de fericirea aia, pentru că mergi numai cu gândul că poate e ultima dată. Groaznic, nu doresc nimănui.

Citeste si: „Cea mai urâtă perioadă din viața mea a fost atunci când am rămas însărcinată. A încercat să mă facă să renunț la copil. M-a jignit.” Vica Blochina, declarații controversate despre Victor Pițurcă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 septembrie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Kourtney Kardashian, însărcinată, operată de urgentă pentru a salva viața copilului- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu vom mai face” Nicoleta Dragne, nevoită să amâne botezul băiețelului ei?! Vedeta și-a internat fiul în spital, cu doar câteva zile înainte de eveniment

Am trecut prin asta și acum câțiva ani, v-am spus că și sora ei a avut cancer la plămâni, doar că acolo am știut, adică ni s-a spus din start că nu se mai poate face nimic, a fost timpul foarte scurt. Din momentul în care eu am aflat, a mai durat două săptămâni și... Dar acolo măcar am știut, nu știu cum să spun. Și acolo a fost un șoc. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, dar uite că așa este viața și poate ar trebui să fie încă o lecție pentru noi toți, la modul că trebuie să ne bucurăm de viață așa cum este ea și să ne ținem oamenii dragi aproape. Fără sănătate nu faci nimic, din păcate”, a mărturisit Nicoleta Dragne pe rețelele sale de socializare.

Nicoleta Dragne, răpusă de durere, după ce a aflat că verișoara sa are cancer [Sursa foto: Instagram]