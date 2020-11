Cât va ajunge să fie salariul mediu al angajaților români. Când se va întâmpla acest lucru

Ionel Dancă [Sursa foto: Facebook]

Ionel Dancă a făcut un anunț important despre creșterea salariilor. Șeful Cancelariei Prim-ministrului a declarat că salariul mediu net al angajaților din România va crește până la 1000 Euro pe lună în 2024 prin aplicarea modelului de dezvoltare economică propus de Partidul Național Liberal în Programul de Guvernare ”Dezvoltăm România”.

Acesta a explicat, într-o postare pe pagina lui de Facebook, faptul că majorarea salariilor din România, de la cca 3200 lei pe lună în 2020 până la aproape 4800 lei pe lună în 2024, se bazează pe modelul liberal de creștere economică care va duce la un avans al economiei de peste 6% în 2024.

Ionel Dancă, declarații despre creșterea salariului

Ionel Dancă a vorbit și despre modelul de guvernare al PNL. ”Un alt argument pentru creșterea salariului mediu net până la 1000 Euro pe lună până în 2024 este ceea ce am reușit în acest an de criză prin măsurile adoptate de Guvernul PNL. Câștigurile salariale ale românilor au crescut cu 7,8% în luna septembrie din acest an de criză față de perioada de creștere economică din 2019, pe care PSD a reușit să o facă praf, lăsând vistieria României goală și cu datorii uriașe.

Dacă în cea mai dificilă perioadă de criză pentru România, am salvat locurile de muncă și salariile românilor au crescut cu aproape 8%, în condiții de normalitate și stabilitate și fără pericolul unor măsuri populiste de la PSD, o guvernare liberală cu o majoritate parlamentară responsabilă va putea face mult mai mult pentru România și pentru români în următorii 4 ani.

E simplu! Se poate ca salariul mediu net din România să ajungă la 1000 Euro pe lună doar fără PSD, fără o majoritate PSD în Parlamentul României care să distrugă modelul liberal de creștere economică”, scrie Ionel Dancă pe o rețea socială.