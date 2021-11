Cât vor plăti românii pentru energie și gaze la iarnă, după plafonarea prețurilor

In articol:

Legea care prevede plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze a intrat în vigoare pe 1 noiembrie, pentru o perioadă de cinci luni. Așadar, prețurile vor fi reduse la 1 leu/kWh pentru energia electrică și la cel mult 0,37 lei/kWh pentru gaze naturale.

Cât vor plăti români pentru gaze și energie, după plafonarea prețurilor

Vineri, 29 octombrie, președintele Klaus Iohannis a aprobat legea care prevede plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaz. De acest proiect vor beneficia aproximativ 6 milioane de familii din România, fără ca acestea să fie nevoite să facă vreun demers.

Așadar, pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, primăriile vor primi o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului la gaze naturale. În cadrul unui comunicat de presă, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că românii care consumă energie electrică până în 350 de kWh şi gaze până în 200 de metri cubi lunar vor plăti prețuri apropiate cu cele de anul trecut.

„Un român care consumă 100 de kWh, indiferent cât are preţul, dacă preţul va creşte peste un leu, să zicem peste o lună, peste două luni că vorbim de o iarnă întreagă, să zicem că are 90 de bani în momentul de faţă, tariful lui de acasă, factura va fi de 90 de lei, compensarea este de 29,1 lei – este cu minus evidenţiat în factură, nu trebuie să facă nimic – rămâne de plată 70,9 lei. Atâta are de plătit. Factura în decembrie anul trecut pentru energie electrică, exact atâta era preţul pe kWh”, a spus Virgil Popescu.

Ce prețuri vor plăti românii la gaze în 2022. Pronosticul specialiștilor este surprinzător

Legea pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaz va reduce prețurile la 1 leu/kWh pentru energia electrică și la cel mult 0,37 lei/kWh pentru gaze naturale, iar pe lângă consumatorii casnici, de acest proiect vor beneficia și spitalele, şcolile, grădiniţele, cabinetele medicilor de familie,

organizaţiile neguvernamentale, bisericile şi întreprinderile mici şi mijlocii.