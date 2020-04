Câtă cruzime! Gestul Vulpiței o scoate de inimile oamenilor

In articol:

Vulpița pare să nu mai fie interesată de nimeni după succesul pe care îl are la Capitală. Fetița Vulpiței de la Blăgești a petrecut Paștele departe de părinții ei, care sunt vedete în București. Fetița a fost lăsată în grija bunicilor paterni, iar Veronica Stegaru i-a fost alături micuței doar cu niște mici atenții.

De Paște, fetița Vulpiței de la Acces Direct a fost nevoită să stea doar cu bunicii, având în vedere faptul că părinții ei locuiesc în Capitală de mai bine de 3 luni. Cu toate că în casa de la Blăgești atmosfera este una sărăcăcioasă, Veronica și Viorel Stegaru s-au gândit că două mici pachete vor compensa lipsa lor din locuința natală.

Vulpița încarcă și Ordonanțele militare!

În cutii, cei doi soți de la Acces Direct au pus câteva prăjituri, cozonaci, 2-3 rochițe pentru micuța Maria și câteva jucării, așa că micuța a avut parte de dulciuri și cu siguranță bunica ei a pregătit pentru masa de Paște mâncăruri tradiționale.

Vulpița de la Acces Direct face ce face și apare din nou în atenția tuturor! Soția lui Viorel a încălcat legea și, în plină stare de urgență, a ieșit afară din casă fără declarație pe propria răspundere.

Mirela Vaida a dat-o de gol pe Vulpiță, la Acces Direct! Prezentatoarea le-a zis tuturor că aceasta a ieșit din casă fără declarația pe propria răspundere și că, dacă ar fi prins-o poliția, ar fi riscat o amendă de minim 2.000 de lei! Să o luăm cu începutul.

În seara de Înviere, Vulpița susține că a coborât în fața blocului pentru a lua Lumină, iar acolo s-a întâlnit cu o vecină de pe scara blocului în care locuiește ea. Pe de altă parte, Viorel a povestit la Acces Direct că, de fapt, Vulpița a stat 2 ore afară cu câțiva…băieți! Nervoasă tare, Vulpița a început să plângă la Acces Direct și, în momentul în care Mirela Vaida i-a amintit de declarația pe propria răspundere, Veronica Stegaru a făcut ochii mari și s-a dat de gol că nici măcar nu avea asupra sa documentul cu ajutorul căruia ne putem deplasa din casă, în stare de urgență, doar cu motive justificate.

„Cu cine ai coborât, unde ai cunoscut acei oameni din bloc? Sau ai ieșit să iei o gură de aer, aveai declarație pe propria răspundere pentru asta? Unde pleci tu, în stare de urgență, fără hârtie la tine? Dacă venea poliția, luai amendă 2.000 de lei! Aveai să dai banii ăștia?” i-a zis Mirela Vaida, Vulpiței.

„Cu o fatăăă, de la mine din bloc, am făcut cunoștință cu ea. Stă la mine în bloc. Când am luat lumina, am făcut cunoștință cu ea. Am luat lumină și mai era lume acolo. Ce, am făcut ceva rău?” a spus și Vulpița, cu lacrimi în ochi.