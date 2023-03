„Câtă sfidare” Marcel Pavel, scos din sărite pe aeroport. Ce i s-a întâmplat la întoarcerea în Capitală?!

In articol:

Marcel Pavel este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din industria muzicală. Acesta este chemat la foarte multe evenimente atât în țară, cât și în străinătate. Pentru a ajunge la timp în toate locurile unde este chemat, vedeta apelează la cea mai rapidă cale de deplasare, cea aeriană.

Weekendul se pare că nu a fost unul prea bun pentru artist, deoarece a avut parte de o surpriză nu prea plăcută la întoarcerea sa din Cluj. Marcel Pavel a ales pentru acest zbor o companie aeriană românească și a fost profund dezamăgit, dar și enervat atunci când la aterizare atât el, cât și ceilalți pasageri nu și-au găsit bagajele.

Două ore au fost nevoiți să aștepte până ca un reprezentant al firmei să le aducă la cunoștință faptul că lucrurile lor au rămas la Cluj. Cântărețul a fost total deranjat de modul în care i s-a vorbit și susține că angajații companiei știau de la bun început de bagajele lor, dar i-au lăsat să aștepte.

„ Stăm de două ore și așteptăm bagajele. De oră și jumătate aflăm că bagajele nu au plecat de la Cluj . După ce am stat atâta , în final, suntem informați, totuși, că bagajele noastre nu au ajuns la destinație. Și nu răspunde absolut nimeni. Și ne mai vorbesc și nepotrivit cei de la companie. Stau cu Victor Slav aici. Suntem amândoi în aceeași situație și lumea face scandal, iar nouă ni se răspunde în doi peri. După ce că am rămas cu toții fără bagaje , ne-au mai răspuns și obraznic. Măcar puteau să ne anunțe, să știm ce să facem, dar am stat degeaba aici și nu știam ce se întâmplă. S-au dat de gol, pentru că ei știau că nu au ajuns bagajele, dar nu ne-au anunțat, ca să nu mai stăm acolo să așteptăm ca proștii. Câtă sfidare! Apoi ne-am înregistrat fiecare pasager cu numărul de tichet, pe care l-am avut pe boarding pass, să lăsăm datele de telefon și buletin”, a declarat artistul, potrivit Viva.

Marcel Pavel, despre companiile de zbor din România

Vedeta a mai făcut o comparație dintre companiile de zbor din România și cele din străinătate. Acesta a precizat că dacă un astfel de lucru se întâmpla peste hotare, lucrurile stăteau cu totul altfel. În primul rând, angajații își cereau scuze pentru evenimentul neplăcut, iar mai apoi, compania plătea niște pagube.

„În străinătate își cereau scuze pentru asta și mai plăteau și pagube. Aici ni s-a vorbit urât. În final, bagajele noastre au ajuns la destinație. Ni le-au trimis acasă”, a mai continuat Marcel Pavel.

