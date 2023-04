Cătălin Bordea a ajuns la terapie, după show-ul din America. Ce l-a împins pe comediant să ceară ajutor specializat: ”Nu mai vreau să-mi fie frică”

In articol:

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au făcut senzație în show-ul din America. Pe lângă faptul că au câștigat marele premiu, ajungând la Irina Fodor pe primul loc în marea finală, parcursul lor a fost pe placul publicului telespectator.

Astfel că și-au câștigat acum o mare comunitate de fani, dar și o experiență de viață care i-a schimbat total.

Cătălin Bordea merge la psiholog pentru a-și depăși fricile

În privința lui Bordea, schimbările au fost atât de mari, încât după finalizarea emisiunii, odată întors în România, comediantul a cerut ajutorul unui specialist.

Actorul spune că înainte de experiența din America nu credea în terapie, în dezvoltarea sau schimbarea prin citit cărți de specialitate, însă realitatea i s-a schimbat radical și în mod brusc după experiențele periculoase trăite zonele pe care le-a traversat în emisiune.

Astfel că și acum, spune juratul show-ului de umor, continuă să meargă la psiholog. El spune că așa a învățat să își depășească traumele copilăriei, faptul că a fost abandonat de tată în autobuz, să se maturizeze, dar și să învețe să nu se mai lase controlat de sentimentul de frică.

Sentiment care dispăruse după primul episod periculos din America, dar care s-a declanșat din nou imediat ce a ajuns în România.

Momentul revenirii acasă, l-a făcut pe Bordea să realizeze că începuse să aibă probleme în a relaționa cu cei din jur și astfel a decis să ia măsuri.

Cătălin Bordea a ajuns la terapie, după show-ul din America [Sursa foto: Captură TV - Antena 1, America Express]

„Da, și încă fac (n.r. terapie). Este o chestie foarte importantă. Eram împotriva înainte, dacă îmi ziceai că mergi la psiholog… Eu eram moldovean până la capăt. Eram cu chestii de alea ”Nu-mi permit să fac terapie, nu-mi permit să intru în depresie”. Unde mergi? (…). Am avut toate chestiile astea, până acum. După America după ce m-am întors, am început cu terapie, cu citit foarte mult. Acolo am pățit o chestie foarte… și încă mi se întâmplă. Mi-a dispărut frica la un moment dat. După două săptămâni am avut atac de panică, am zis „gata”, iar după mi-a dispărut frica. M-am întors acasă și am intrat în alte frici, d-astea de relații personale, și am realizat că nu mai vreau. Nu mai vreau să-mi fie frică. Vreau să ajung să dețin controlul sau dacă îmi este frică de ceva să merg mai departe, așa cum s-a întâmplat și acolo”, a spus Cătălin Bordea, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

De altfel, Cătălin Bordea spune că primul moment în care a relizat că are nevoie de ajutor specializat a fost acela când și-a dat seama că a ieșit din zona de confort și că frica de moarte îl pândește la orice colț.

”Nu am mai pățit să nu am control, am simțit că am ieșit din realitatea mea de acasă, în contextul fricii de moarte”, a mai adăugat actorul.