Cătălin Bordea, complet dat peste cap de ultimele evenimente care au avut loc în viața sa! A povestit prin ce trece în aceste momente, după ce soția lui l-ar fi părăsit: „Încerc să mă țin conștient și lucid” 

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți comedianți din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes, atât în industria cinematografică și în televiziune, cât și în stand-up.

Dacă pe plan profesional se bucură de numeroase proiecte, pe plan personal lucrurile nu stau la fel de bine.

Recent, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Cătălin și Livia Bordea nu mai formează un cuplu și sunt în prag de divorț. Totodată, se pare că soția artistului este cea care a decis să pună capăt poveștii de dragoste, deși cei doi nu au vorbit niciodată în mod public despre viața lor amoroasă.

Cătălin Bordea, devastat de problemele din viața sa

Îndrăgitul comediant a avut parte de multe lovituri de la viață pe parcursul ultimului an. Deși nu a vrut să dea detalii despre Livia Bordea și despre zvonurile apărute în spațiul public, stand-up-erul a mărturisit că a fost greu încercat de probleme și că mama lui se confruntă cu grave probleme de sănătate, mai precis, cancerul.

Mai mult decât atât, Cătălin Bordea a precizat că își dorește să se mențină cu picioarele pe pământ și să nu cadă pradă viciilor sau tentațiilor nocive, întrucât are responsabilități atât față de el, cât și față de cei dragi. Totodată, a mai spus și că i s-a oferit o mare șansă de la viață pe care nu merită să o irosească, indiferent de problemele care apar în viața lui.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață.

Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a mărturisit Cătălin Bordea pentru cancan.ro.

Comediantul a încercat să evite divorțul

Cătălin Bordea a avut întotdeauna numai cuvinte de laudă la adresa celei care i-a fost alături timp de mai bine de un deceniu. Surse apropiate ale comediantului au povestit că a încercat în repetate rânduri să-și salvezeze căsnicia, ba chiar a apelat și la ajutorul unui psiholog. Din nefericire, se pare că nimic nu ar fi putut să schimbe decizia luată de Livia Bordea.

„A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care in sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt despărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei. Nu s-au certat, nu s-au înșelat, nu există nimic de genul acesta”, a spus un apropiat al lui Cătălin Bordea pentru sursa menționată anterior.

