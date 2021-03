Cătălin Botezatu a ajuns din nou pe masa de operație! Cum se simte celebrul creator de modă: „Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav...” VIDEO

In articol:

Cătălin Botezatu a trecut print-ro operație dificilă în urmă cu aproape 2 ani, în anul 2019, după ce i-a fost depistată o tumoră canceroasă. Celebrul designer de modă a ajuns din nou în Turcia, unde va fi supus din nou unei operații. Juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities” le-a trimis un mesaj urmăritorilor săi printr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook. El și-a anunțat fanii că este pe mâini bune, iar intervnția chirurgicală este una cât se poate de sigură.

„Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție sigură din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală”, a declarat juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Cătălin Botezatu a fost supus unei noi operații [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Pe cine are alături Cătălin Botezatu în aceste momente

În turcia, celebrul designer de modă a fost acompanita de un consilier internațional, care i-a fost merue alături în aceste momente mai puțin plăcute. Cătălin Botezatu le-a promis fanilor săi că va reveni cu detalii despre modul cum a decurs operația.

Citeste si: Cătălin Botezatu, la un pas de diabet? Designerul a ajuns din nou pe mâinile medicilor: „Așa este, am fost în Turcia pentru un set de analize și…”

„Alături de mine se află ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români și spun sute, că au fost sute de români care au venit aici la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați. Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc”, a încheiat Cătălin Botezatu.