Cătălin Botezatu a împlinit 55 de ani. Cum s-a lansat celebrul creator de modă în industria fashion

Cătălin Botezatu este recunoscut ca unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România. De-a lungul anilor a obținut o mulțime de premii pentru creațiile sale extravagante, iar în prezent este cunoscut în întrega lume pentru colecţiile sale de modă.

Cum s-a lansat în industria modei Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu s-a născut pe data de 3 decembrie 1966, în Alexandria, iar în tinereţe a cochetat cu meseria de fotomodel. Creatorul a studiat la Institutul European de Modă din Milano, și s-a lansat în modă în anul 1984 ca manechin al casei de modă Venus, condusă de Zina Dumitrescu, recunoscută ca „mama modei din România”.

Pentru o perioadă de șase luni, Cătălin Botezatu a lucrat în atelierele lui Gianni Versace, unul dintre cei mai mari creatori de modă din lume, iar la revenit în țară, a ocupat funcția de directorul de stil al casei de modă Europa din București, și un an mai târziu și-a înființat propria casă de modă „ Delphi ”, urmând să lanseze numeroase colecții, inclusiv

o linie de lenjerie masculină.

În momentul de față, Cătălin Botezatu deține trei fabrici de confecţii în Romania, cinci magazine proprii în ţară, dar și un magazin în centrul mondial al modei, în Milano, Italia. De asemenea, creațiile lui se vând și online prin intermediul magazinului online, unde se găsesc articole vestimentare pentru femei, bărbați, dar și copii.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România

Cătălin Botezatu este prezent în lumea modei de foarte mulți ani, iar în tot acest timp a demonstrat că atunci când există talent, pasiune, dar și dedicare, totul este posibil. În prezent, creatorul de modă se bucură de o recunoștință la nivel național, și nu numai.

De-a lungul carierei, a avut prezentări de modă pe toate continentele și deține cele mai multe premii, precum cel obținut la Frankfurt, în 1985, titlul de „Cel

mai bun manechin al anului în Europa”.

Deși din exterior pare că are o viață lipsită de griji, mereu pe la petreceri, înconjurat de femei frumoase, Cătălin Botezatu a muncit foarte mult pentru a ajunge aici. În cadrul unui interviu, designer-ul a mărturisit câte sacrificii a făcut pentru a ajunge unde este în prezent.

„Viața mea de dincolo de reflectoare nu există, pentru că din 24 de ore, 20 de ore le muncesc. Am înțeles că nu poți să ai și una și cealaltă, adică și o viață personală, asta înseamnă și fericire, și succes. Am ales succesul, am ales cariera, sunt un carierist și atunci m-am sacrificat. Și nu de alta, dar pentru mine noțiunea de fericire rămâne o noțiune de dicționar.

Este efemeră, este trecătoare, este un lucru de moment, de stare, pe care o regăsești din când în când, te regăsești în ea din când în când. Aș fi ipocrit să spun că am fost fericit de-a lungul anilor așa linear, nu. Am avut doar momente. Chiar dacă pare că pot avea pe orice și pe oricine, nu e chiar așa. Trecând anii, devii mai selectiv, devii mai profund și atunci pretențiile cresc”, a declarat Cătălin Botezatu.