Cătălin Botezatu a vorbit cu ochii în lacrimi despre tatăl lui: ”Am o durere pe care el n-o înțelege niciodată”. Celebrul designer, despre problemele existente între el și părintele său

Cătălin Botezatu a fost prezent în emisiunea lui Mihai Ghiță, ”În Oglindă”, acolo unde a vorbit și de familia lui. Celebrul designer a făcut mărturisiri dureroase despre relația cu tatăl lui, vorbind cu ochii în lacrimi despre problemele existente. Fostul jurat de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a dezvăluit că și tatăl lui s-a confruntat cu probleme de sănătate, în perioada în care el s-a operat.

Mai precis, amândoi s-au operat în aceeași zi, fără să știe unul de celălalt, pentru că oamenii din jurul lor au decis să-i menajeze de diferite gânduri.

” Tata este rebel, cred că semăn cu el aici. Tata este foarte bolnav. Am păstrat relația cu el, dar în ultimii doi ani am fost încercați amândoi de Dumnezeu și a fost foarte delicat pentru că, în ziua în care eu mă opera, înainte de a afla că eu aveam acel cancer, el s-a îmbolnăvit, l-am salvat, l-am pus pe linia de plutire. În ziua în care eu mă operam la Istanbul, aproape mort, în aceeași zi, aproape la aceeași oră, el se opera în România de cancer la plămâni. Nu am știut unul de celălalt pentru că oamenii au încercat să ne menajeze, atât pe mine, cât și pe el. Din fericire, am scăpat amândoi, sper să fie ok pentru amândoi”, a spus Botezatu.

Totuși, există o ruptură între el și tatăl său. Cătălin Botezatu spune că nu are un orgoliu față de tatăl său, însă are o durere pe care acesta nu a putut s-o înțeleagă niciodată. Cunoscutul creator de modă a adus în dicsuție relația pe care tatăl lui o are cu băiatul celei care i-a fost soție.

”Dar există această ruptură între noi. Vorbim la telefon, îl ajut din punct de vedere medical, mă ocup de el din toate punctele de vedere, dar este această reținere. Nu știu dacă trebuie să spun asta, e o chestie multe prea intimă, nu am spus-o niciodată. În urma ultimei căsătorii pe care a avut-o are și un băiat, fosta lui soție are un băiat de care a avut grijă. Nu este al lui, nu am niciun frate, n-am nicio soră, dar el l-a crescut. Nu am nicio problemă, dar mi s-a părut la un moment dat că ținea, conta mai mult acel copil decât contam eu. Doamne ferește, nu mă deranjează, dar când prima oară îți încurcă numele și în loc să spună Cătălin spune numele celuilalt băiat e puțin jenant, chiar dacă aveam mulți ani și sunt în maturitate. Și de atunci mi s-a luat puțin, deși a divorțat.

Acum s-a retras undeva în afara Bucureștiului, e un om extrem de muncitor, dar este singur și, după ce și-a făcut acest mic imperiu nu am putut să mă duc să-l văd, chiar și după ce s-a operat, pentru că tot timpul era vizitat de acest băiat, cu care n-am nimic, eu mă întâlnesc cu el, dar e ceva. Nu am un orgoliu față de tatăl meu, dar am o durere pe care el nu o înțelege niciodată. Chiar și acum e ușor egoist. El a crezut tâziu că eu am trecut prin acele cinci operații și că am fost aproape de moarte și că eram varză pentru că eu nu i-am arătat. El nici nu știe cum sunt eu pe sub acest tricou, pentru că sunt ca un poligon de tragere cu zeci de tăieturi. Nu știe și pentru că nu m-a văzut zice „Eh, asta e, pistol cu apă, un fleac”. Când ești bătrân, probabil că devii mai egoist. Dar nu ar trebui să fie așa, pentru că totuși sunt singurul lui copil, nici măcar nu pot să spun că sunt singurul lui moștenitor pentru că nu am nevoie de nimic de la el”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu: ”Nu există durere mai mare decât să îți moară copilul”

Botezatu a vorbit și despre subiectul- avere-, susținând că o va lăsa unor cauze caritabile. Totuși, au existat discuții și din cauza unor declarații făcute de el în presă, în legătură cu testamentul. ” M-a deranjat foarte tare. Am dat un interviu la o emisiune în care m-au intrebat dacă mi-am făcut testamentul. Nu am ce să las, toată lumea are ce trebuie, mama are ce trebuie, tata are ce trebuie. Dacă ar fi să las, toate se vor duce către cauze caritabile. Nu știu cine i-a transmis lui greșit că las banii mamei mele și m-a sunat și mi-a spus „Tu ești numai maică-ta, asta a contat în viață, eu n-am contat”. Și am zis „referitor la ce, la avere? Te-ai gândit vreodată, ai putea vreodată să te gândești că eu aș putea muri înaintea ta?”. S-a gândit. Din punctul meu de vedere, nu există durere mai mare decât să îți moară copilul. Deci cum te poți gândi că moare copilul înaintea ta și nu îți lasă o avere colosală? Dacă s-ar întâmplare asta, eu n-aș avea nevoie de nimic. Și de aici a fost o ruptură, o neînțelegere ”, a conchis Cătălin Botezatu, despre relația cu tatăl său.

