Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre momentele în care a încercat să își ia viața. Cum l-au schimbat aceste experiențe?

Cătălin Botezatu a trecut prin mai multe momente de cumpănă de-a lungul vieții sale. Vedeta a încercat, în tinerețe, să își ia viața de mai multe ori, din cauza unor episoade de slăbiciune.

Cătălin Botezatu, despre proiectele pe care le are în lucru

În prezent, creatorul de modă regretă aceste tentative și declară că nu merită să își ia viața pentru nimic și nimeni.

Cătălin Botezatu este o persoană foarte ocupată și are mereu agenda plină. Creatorul de modă muncește foarte mult pentru cariera sa, fapt ce demonstrează și succesul de care se bucură.

„ Sunt la fel de ocupat și îmi place extraordinar de mult ceea ce fac. În acest moment mă întorc dintr-un periplu care a inclus Săptămânile Modei de la New York, Paris, am avut un show excepțional în față la Acropole, cu un public de peste 6.000 de persoane, în Atena, au fost Săptămânile Modei din țară și multe alte evenimente în România. Și anul încă nu s-a terminat, până pe 20 decembrie am multe prezentări, atât în țară, cât și în străinătate.” , a mărturisit creatorul de modă, pentru Revista VIVA!.

„ Am câteva prezentări în țară, apoi voi avea show-uri la Dubai, la Abu Dhabi și Geneva. Am început să lucrez la cele două colecții pentru Paris Fashion Week și New York Fashion Week. Am și un proiect de televiziune, însă mă gândesc dacă voi avea timp să mă implic, având în vedere și proiectele imobiliare pe care le desfășor.” , a mai adăugat vedeta.

Cătălin Botezatu, despre încercările de a-și lua viața

De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu a încercat de mai multe ori să își pună capăt zilelor. Vedeta a mărturisit că acum regretă acele decizii și realizează că a fost o prostie din partea lui. Creatorul de modă spune, totuși, că acele experiențe l-au întărit și acum este în poziția în care poate da sfaturi celor care se gândesc la acest lucru.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

„ Au fost momente de slăbiciune, pe care le avem cu toții la un moment dat în viață. Dând timpul înapoi, realizez că a fost o prostie. Nu merită să îți iei viața pentru nimeni și nimic în lumea asta. În viață, singurii care pot face ordine sunteți tu și Dumnezeu. Regret că am gândit să aleg o asemenea cale, eram tânăr. Dar m-au întărit și aș putea să le dau sfaturi celor care ajung să se gândească la acest lucru. Le-aș spune că viața merită trăită.”, a mai spus vedeta.

Cătălin Botezatu, despre experiența paranormală cu un șaman

Vedeta a participat la cel mai mare festival al șamanilor, la Lima. Era în perioada când bunica creatorului de modă murise, iar el era într-o stare de tristețe. Creatorul de modă susține că această experiență l-a schimbat, însă nu poate detalia călătoria sa paranormală.

„ Da, am avut șansa să particip la cel mai mare festival al șamanilor, care se desfășoară la Lima. A fost o experiență tristă, atunci am aflat că murise bunica mea, cea care m-a crescut. M-a schimbat această experiență, pentru că am văzut, am simțit, am aflat niște lucruri în jungla amazoniană, unde am trăit acest moment, despre ceea ce înseamnă puterea unui șaman adevărat. Am ajuns acolo cu o canoe. Șamanul adevărat îți spune că nu este bine să spui, să povestești ceea ce ai văzut, ai simțit în această călătorie inițiatică. Este un ritual, o experiență individuală.”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]