Cătălin Botezatu are peste 300 de premii, dar nu îl va uita niciodată pe primul! Ce a câștigat pe vremea când era model, înainte de Revoluție | EXCLUSIV 

In articol:

Recent, Cătălin Botezatu ne-a dezvăluit că a ajuns la un număr impresionat de premii obținute pentru activitatea sa.

Celebrul desginer are o colecție impresionantă de 301 premii pe care le-a obținut și niciodată nu îl va uita pe primul.

La Gala Premiilor Radar de Media 2022, Cătălin Botezatu a fost desemnat Cel mai prestigios creator de modă din România. Vedeta are o carieră impresionată cu prezentări de modă în cele mai frumoase locuri din lume. Recent, desginerul a organizat un show spectaculos la Atena, acolo unde prezentarea de modă s-a desfășurat chiar pe Acropole.

Cătălin botezatu, desemnat Cel mai prestigios creator de modă din România

La Radar de Media 2022, Cătălin Botezatu a primit titlul de Cel mai prestigios creator de modă din România, iar astfel a ajuns să aibă peste 300 de premii în colecția sa.

Citeste si: A tunat, a fulgerat și pe nimeni nu a iertat! Ce spune Cătălin Botezatu despre divele din showbiz care poartă fake-uri: "E nasol rău" | EXCLUSIV

"Acum două săptămâni, înainte de a pleca la Paris, am câștigat două premii la un alt eveniment și am spus gata, am făcut o sumă rotundă: am 300 de premii câștigate, naționale și internaționale.

Ei bine, acum am depășit numărul, am 301 premii. Sunt onorat de el", a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru Wowbiz.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Wowbiz.ro]

Cătălin Botezatu, dezvăluiri cu privire la primul premiu câștigat

Știind că are peste 300 de premii dobândite în carieră, jurnaliștii Wowbiz.ro nu au putut să nu-l întrebe pe Cătălin Botezatu dacă își mai aduce aminte de primul trofeu obținut.

Citeste si: Călin Doboş a murit! Medicul estetician al vedetelor a trecut în nefiinţă!- kfetele.ro

Citeste si: Anunț surprinzător făcut de Cristi Brancu după paisprezece ani de căsnicie: „E viața mea!”- bzi.ro

Citeste si: Provocarea Wowbiz pentru cele mai mișto vedete din România! Au dat tot din casă și au spus ce nu vor să vadă niciodată la o nuntă: "Asta e urât rău!" | EXCLUSIV

Celebrul creator de modă a primit primul premiu în vremea în care era model, iar totul s-a petrecut în Germania, înainte de Revoluție.

"Aveam 18 ani și jumătate și am câștigat la Leipzig, în Germania, Premiul pentru cel mai bun și mai rapid manechin european. Totul se întâmpla înainte de Revoluție. Pe vremea aceea se dădeau și bani la astfel de premii, dar a trebuit să îi restitui pe toți statului român pentru că atunci nu te puteai întoarce cu bani în țară. S-a desfășurat în Germania și m-am bucurat că am câștigat 10.000 de mărci", a mărturisit Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru Wownews.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Ce l-ar sfătui pe tânărul Cătălin Botezatu

Vedeta nu regretă nimic din lucrurile pe care le-a trăit în viață și spune că l-ar lăsa pe Bote cel tânăr să își urmeze drumul. Există un singur lucru cu privire la care l-ar atenționa, iar acesta este răutatea oamenilor.

"Nu i-aș da niciun sfat! L-aș lăsa să își urmeze drumul. Ba da, totuși l-aș sfătui să nu mai fie atât de credul și să nu mai acorde credit oamenilor pentru că uneori a greșit", a dezvăluit Cătălin Botezatu.

Ce greșeli vestimentare fac bărbații la evenimente

Cătălin botezatu a vorbit într-un interviu realizat în trecut pentru Wowbiz.ro despre greșelile de stil pe care le fac bărbații și femeile atunci când merg la un eveniment.

"Bărbații nu prea au ce greșeli să facă pentru că ei merg într-un magazin, la un stilist își iau un costum și cam asta este.

La fel, nu recomand bărbaților să se îmbrace colorat la nuntă sau mai e o chestie din străbuni.. să ne asortăm puțin, să mă asortez cu mireasa. Nu! Mireasa e într-un fel, mirele e într-un fel nu trebuie să vă asortați nici la culoare, nici la vreun touch, la nimic. A, puteți să aveți ceva în comun, dar oricum veți avea o viață întreagă împreună", a explicat Cătălin Botezatu, pentru WOWbiz.ro.

Celebrul designer spune că bărbații au șanse mai mici să dea greși, în schimb femeile pot ajunge cu ușurință la ținute total neinspirate.

"La o nuntă, întotdeauna prim greșeală pe care o fac femeile este să își facă o rochie ca a unei vedete. Să își facă rochii care sunt pozate pe manechine de 1.80 m, care mai sunt urcate și pe un piedestal care îi dau așa o chestie statuară, ele neavând de fapt o conformație pentru o astfel de rochie și atunci de multe ori domnișoarele care vor, îmi asum asta, o să îmi iau hate, sunt mici de înălțime și sunt puțin mai grăsuțe și Doamne ferește nu e nimic rău în asta, dar dacă vor o rochie cu crinolină, vor arăta ca o butelie cu husă.

Plus că nu își dau seama că o crinolină din aceea mare este frumoasă da, dar pe o femeie înaltă. Plus că nu își dau seama, dar crinolina aia, când te așezi ți se văd toate... Doamne ferește!", a explicat Cătălin Botezatu.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!