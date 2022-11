Cătălin Botezatu, critici dure la adresa stilului vestimentar al lui Carmen Iohannis. Greșelile de neiertat pe care Prima Doamnă le face: „Domnia sa ține tot timpul să i se vadă genunchii”

In articol:

Cătălin Botezatu a făcut o serie de comentarii negative pe baza țintei pe care Carmen Iohannis a purtat-o la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

După ce mai multe persoane au interpretat într-un mod greșit declarațiile designerului, acesta a decis să aducă explicații suplimentare despre declarațiile sale inițiale în care, în mod aparent, o critică pe Prima Doamnă pentru alegerile vestimentare.

Cătălin Botezatu este unul dintre puținii creatori de modă din țara noastră care poate emite un punct de vedere relevant în ceea ce privește codul vestimentar al vedetelor de la noi din țară. Carmen Iohannis s-a regăsit și ea pe lista neagră a creatorului de modă, fiindu-i comentată într-o notă negativă ținuta pe care a purtat-o funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. În acel moment, Cătălin Botezatu a intrat în conflict direct nu cu prima doamnă a României, ci cu stilistul acesteia, Andreea Tincu.

Cătălin Botezatu a fost de părere că decolteul mult prea adânc al ținutei lui Carmen Iohannis, cât și zâmbetul larg pe care l-a afișat în fotografii au fost cu totul nepotrivite pentru un eveniment cum a fost ceremonia de înmormântare a suveranei Elisabeta

a II-a.

Cătălin Botezatu, noi comentarii la adresa stilului vestimentar al lui Carmen Iohannis

Cătălin Botezatu a adus o serie de explicații referitoare la declarațiile sale inițiale și, implicit, după schimbul de replici pe care l-a avut cu stilistul Primei Doamne. Mai exact, creatorul de modă a declarat că nu a intenționat niciun moment să o jignească pe Carmen Iohannis, ci doar să constate greșelile pe care stilistul său le-a făcut în momentul în care i-a ales ținutele.

„Eu nu am criticat-o pe Prima Doamnă, Carmen Iohannis, am criticat ținuta care a fost făcută de un stilist. În general, femeile care au un anumit statut, cum este cel de Prima Doamnă, apelează la un stilist. Eu nu am criticat femeia, ci ținuta. Carmen Iohannis este o femeie extraordinară, frumoasă, inteligentă, care arată foarte bine și care, de cele mai multe ori în aparițiile publice, a avut ținute corecte.

Greșeli stilistice se fac la orice nivel, în orice țară, multe dintre Primele Doamne ale lumii au purtat ținute care au fost comentate negativ. Eu mi-am spus părerea pentru că era vorba de un eveniment, funeralii de stat, care impunea respectarea unor reguli vestimentare stricte. În acel interviu am criticat inclusiv ținutele unor membre ale Casei Regale britanice, pentru că au purtat accesorii în exces”, a spus Cătălin Botezatu, conform Viva.ro.

Cătălin Botezatu nu este de acord cu lungimea rochiilor și fustelor pe care Carmen Iohannis le poartă

Cătălin Botezatu și-a dorit să se asigure că, de această dată, s-a făcut înțeles și că ideile sale au fost primit de toată lumea fără să lase loc de interpretări. Designerul a accentuat opinia conform căreia Carmen Iohannis nu are nicio vină, ci stiliștii sunt cei care gafează. De asemenea, creatorul de modă a adus în discuție inclusiv lungimea rochiilor și fustelor pe care Carmen le poartă, menționând că este de părere că este una nepotrivită pentru statutul pe care îl are, având în vedere că, de regulă, preferă să-și lase la vedere genunchii.

„Carmen Iohannis nu greșește, greșesc stiliștii. Dacă ar fi să nominalizez un lucru care nu este conform cu statutul, n-aș putea să spun că este o greșeală, ar fi faptul că nu respectă lungimea fustei sau a rochiei. Domnia să ține tot timpul să i se vadă genunchii. Este o lungime incertă, uneori greu de controlat”, a comentat Cătălin Botezatu stilul vestimentar al Primei Doamne, Carmen Iohannis, conform aceleiași surse.