Cătălin Botezatu, declarații picante despre concurenții de la Survivor România 2021! "În finală vor ajunge Moroșanu și Jador..." VIDEO EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Botezatu face declarații picante despre concurenții de la Survivor România 2021! Juratul de la Bravo, ai stil! vorbește despre Alexandra Stan, Culiță, Jador, Majda, Zanni și Roxana Nemeș. Ba chiar mai mult, creatorul de modă vede doi dintre Faimoși în marea finală Survivor România .

Cătălin Botezatu, declarații despre concurenții Survivor România

În cadrul unui interviu, Cătălin Botezatu a vorbit despre mai mulți concurenți din echipa Faimoșilor. Prima persoană pe care a luat-o în vizor a fost Alexandra Stan. Despre frumoasa cântăreață, creatorul de modă susține că îi ascultă cu drag muzică și că și-a schimbat părerea despre ea după ce a văzut-o la Survivor. După participarea la emisiune, Alexandra a dat dovadă că este o luptătoare adevărată.

Cătălin Botezatu: Față de alte sezoane, nu au intrat cu prea multe ”pachețele” la ei, mă refer în special la băieți. Mă așteptam la mai mult.(...) Alexandra Stan a fost pe buzele mele mereu pentru că la ”Bravo, ai stil” îi spuneam mereu Alexandrei Ungureanu, Alexandra Stan. Ceea ce o enerva extrem de tare! Eu sunt fan al muzicii pe care ea o face. Nu mi-am putut închipui că ea poate să fie atât de tenace și să aibă atâta forță. Eu zic că ea a demonstrate că poate să fie și altcineva, nu doar o cântăreață sclifosită, cum îi zic unii, și poate să fie o luptătoare adevărată.

Catalin Botezatu, ce a spus despre Jador

În continuare, juratul și-a mai dat cu părerea și despre Culiță. Despre Faimos, Botezatu susține că este un concurent bun, care aduce puncte și este pozitiv din toate punctele de vedere.

Citeste si: Eliminare bombă la Survivor România 2021! Anunțul făcut de Daniel Pavel: „Drumul se oprește în această seară pentru…”

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Cătălin Botezatu: Culiță e pe buzele tuturora. Este un personaj care aduce puncte, luptă pentru echipă, nu mi se pare așa răutăcios așa cum sunt alții. Este pozitiv din toate punctele de vedere.

Cât despre Jador, Cătălin îl vede marele câștigător și chiar își dorește ca acesta să ajungă în finală.

Cătălin Botezatu: Jador – Mie nu-mi place neapărat muzica lui. Sunt fan al acestui tip de muzică, dar doar în anumite momente. (…) Jador a fost atât de bătăios, a vrut să demonstreze oamenilor că se poate mai mult, că poate să ajungă cineva, și îl apreciez, pentru că a făcut-o ”step by step”, fără să sară treptele, așa cum își doresc să facă mulți. Eu mă așteptam ca el să fie un bun sportive, pentru că l-am văzut cum își umflă mușchii pe la săli și m-ar fi dezamăit dacă nu ar fi adus puncte. Pentru că atunci ar fi fost, așa cum spun eu, o fetiță cu fundiță, care doar își dă aere de bărbat. El este un bărbat adevărat și îmi place ce face acolo, însă uneori bagă așa niște strâmbe, de care mai târziu îi e rușine. Îl văd de exemplu la eliminări, când pune așa capul în jos, rușinos. E pe strategie. Dar eu mi-aș dori ca el să câștige Survivor.

"În finală vor ajunge Moroșanu și Jador"

Majda face parte din grupul de prieteni al lui Cătălin, iar vedeta recunoaște că este o fată extraordinară și că merită să ajungă și ea în finală.

Citeste si: Cum au fost primiți noii concurenți de la Survivor România de Războinici. Marius Crăciun: „Mellina mi-a propus să dorm lângă ea!”

Cătălin Botezatu: Majda – o cunosc, face parte din anturajul meu. E o fată extraordinară și drept dovadă uitați-vă ce face în Survivor. E împăciuitoare, e fată bună, are atât de multe calități că aș putea să vorbesc ore întregi, dar numai de bine. În Survivor și-a depășit limitele și îmi doresc să rămână cât mai mult. Mi-aș dori să o văd până în finală.

Potrivit juratului, Roxana Nemeș este o femeie frumoasă și are acel piper care condimentează emisiunea.

Cătălin Botezatu: Roxana Nemeș – Este o femeie frumoasă. Poate că nu are atâta forță, dar e firesc, e o cântăreață. Are însă acel piper cu care condimentează emisiunea.

Catalin Botezatu a vorbit despre Zanni

Totuși, despre Zanni susține faptul că este un băiat bun, dar ușor pervers. Ba chiar mai mult, speră să își schimbe atitudinea până la finalul emisiunii. În final, Cătălin Botezatu a încheiat cu faptul că îi vede pe Cătălin Moroșeanu și pe Jador în marea finală.

Citeste si: Faimoșii, impresionați de Andreea Antonescu la Survivor România. Elena Marin jubilează de fericire: „Mă va răzbuna!” Moroșanu: „Mamă, ce bunăciune!”

Cătălin Botezatu: Zanni – Eu l-am văzut și în alte emisiuni. Băiatul e bun, e pe val, aduce puncte…ușor pervers. Am zis ceva rău? Din ce am văzut eu, am văzut, mai ales la nominalizări, niște faze care nu mi-au plăcut. El este un concurent bun, dar sper să se schimbe până la final. Și să-și dea seama că spiritual de echipă, prietenia, sunt mai importante decât înțepăturile pe care el le aruncă. În finală cred că vor ajunge Moroșanu și Jador.