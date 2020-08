Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a dat primele detalii despre cum trebuie să arate femeia ideală din punctul lui vedere. De-a lungul timpului, creatorul de modă a avut mai multe relații, dar se pare că nicio femeie nu a reușit să îi fure inima pentru totdeauna.

Cătălin Botezatu, detalii despre femeia perfectă

În cadrul unul interviu, Cătălin Botezatu a vorbit despre femeia perfectă. Totodată, designerul a dezvăluit faptul că este o persoană destul de selectivă și nici nu își dorește un mariaj de lungă durată. În plus, el mai susține faptul că toată viața a fost un bărbat selectiv și că a ținut cont de anumite reguli atunci când a fost într-o relație cu vreo femeie.

"Nu o să fiu ipocrit, toată viața mea am fost un bărbat selectiv, am avut în jurul meu numai femei frumoase, bineînțeles că am criteriile mele. Pe lângă frumusețe am căutat inteligență, simț al umorului, spirit aventurier, căci eu sunt genul care călatorește mult. Nu sunt adeptul căsniciei, pentru că nu văd nimic rău în a mai schimba peisajul din când în când.", a declarat Cătălin Botezatu, potrivit a1.ro

Cătălin Botezatu, juratul de la Bravo ai stil

Designer-ul, probleme serioase de sănătate

În urma cu un an de zile, cunoscutul bărbat s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. El a suferit o operație, în Turcia, după ce a aflat că are o tumoară la colon. Toată intervenția a durat 6 ore, iar la momentul actual creatorul de modă este mult mai atent la starea de sănătate.