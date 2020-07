In articol:

Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri incendiare într-un interviu, în care a povestit despre trecutul lui și despre momentele pe care le-a petrecut în închisoarea din Italia. La începutul carierei de designer, Botezatu a stat în pușcărie, în Italia. De altfel, acesta a mai povestit cum a vrut să-și pună capăt zilelor, pentru că nu mai suporta detenția. Clipele grele au trecut, însă designerul a rămas cu amintiri dureroase.

”Mi-a fost frică, dar m-am rugat”

Botezatu a împărțit celula cu un mafiot, care era privilegiat la acea vreme, deși făcuse multe crime oribile.

„Am stat într-o închisoare de maximă siguranță, cu cei mai mari infractori și mafioți ai Italiei. Am stat în celulă cu un mafiot condamnat pe viață. Era privilegiat, stătea într-un halat de mătase, fuma trabuc, vorbea la telefon. Îmi povestea în fiecare seară despre crimele pe care le-a făcut, cu o nonșalanță extraordinară. Jur că ceea ce am văzut acolo este la fel cu ceea ce vezi într-un film de acel gen”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

Bote a fost extrădat și a ajuns la Penitenciarul Rahova, unde a împărțit celula cu Miron Cozma, liderul minerilor de la acea vreme. Celebrul designer a fost arestat în Italia acum 25 de ani pentru bancrută frauduloasă și încarcerat într-o închisoare de maximă siguranță. Avea să fie eliberat pe 14 martie 1997.

Cătălin a fost operat de cancer și cinci stenturi la inimă. Vedeta a trecut prin clipe grele, însă a reușit să le depășească cu ajutorul lui Dumnezeu, după cum a și recunoscut.

“Chiar dacă la acel moment mi-a fost teamă, acum, uitându-mă în urmă și știind că am trecut pe lângă moarte, nu îmi mai este frică. Până la urmă, te lași în mâna lui Dumnezeu, faci exact ce îți dictează subconștientul. Dacă El hotărăște că a sosit timpul, nu ai ce să faci. Mi-a fost frică, dar m-am rugat și m-au susținut foarte mult prietenii mei. Susținerea lor a contat foarte mult și cred că m-a motivat să merg mai departe”, a povestit Bote, potrivit click.ro