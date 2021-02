Cătălin Botezatu, dezvăluiri incendiare despre Bianca Drăgușanu: ”Are picioare frumoase, ca bețele de la troleu”

In articol:

Cătălin botezatu a făcut declarații fără perdea despre fosta lui partneră, Bianca Drăgușanu. Celebrul designer nu a ezitat niciodată să spună cât de mult ține la blondină, și cât o apreciază pentru persoana care a devenit. Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controverstae vedete din showbiz-ul românesc, dar și una dintre cele mai puternice femei, care a reușit să treacă peste multe episoade urâte din viața ei.

Citeste si: VIDEO -Cătălin Botezatu și-a petrecut Revelionul cu prietenii,în Egipt

După ce acum ceva timp, cei doi foști iubiți își făceau declarații tandre în fața televizorului, Cătălin Botezatu a decis să continue șirul de dezvăluiri incendiare. Designerul vestimentar a declarat pentru playtech-impact că pe fosta lui iubită o pune pe locul trei, după ce a trebuit să facă un top al femeilor fatale din România. Juratul de la ”Bravo, si stil” a explicat și de ce îi acordă blondinei doar ”medalia de bronz”.

” Când va afla (Bianca Drăgușanu, n.r.), mă va suna instant, mă va face cu ou și cu oțet. Dar, ea știe că sentimentele mele pentru ea vor fi veșnice, până la capăt, și că va putea conta pe mine. Are picioare lungi, frumoase, ca bețele de troleu. Are multe operații estetice, dar nu aberante, nu e o păpușă gonflabilă, cum zic oamenii răi. Nu și-a scos coastele, nu și-a lungit picioarele, și-a pus sâni și și-a reparat dantura. Am pus-o pe locul al treilea pentru că exagerează cu buzele, nu sunt pentru mărirea exagerată, cum e cazul ei, nu-mi place. Da, și Bianca și-a mărit și posteriorul, chiar dacă și înainte arăta bine. Acum arată însă și mai bine, așa că «Trăiască cine i l-a mărit!»”, a spus Cătălin Botezatu, pentru Playtech-Impact.

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

Cătălin Botezatu, declarații despre Bianca Drăgușanu

Cătălin Botezatu a mai mărturisit, pentru sursa citată, ce lucruri apreciază la fosta lui iubită, Bianca Drăgușanu. Designerul spune că blondina este o mamă foarte bună, dar și o femeie de afaceri pricepută.

Citeste si: Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, dezvăluiri șocante: „A fost amanta mea trei luni”

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

” Bianca a trecut prin cea mai spectaculoasă transformare a unei vedete din show-biz. La început, a fost «Blonda lui Bote». Mă bucur că, în timp, a putut deveni și altcineva, a învățat multe și de la mine, dar și de la viață. Bianca este o mamă bună, o femeie de afaceri pricepută, face lucruri de calitate, a evoluat. Și-a făcut banii ei, din reclame, din imagine, din atelierul de creație, în care muncește foarte mult. Oamenii sunt răi, când o critică”, a mai spus Cătălin Botezatu, pentru Playtech-Impact.