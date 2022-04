Cătălin Botezatu, dezvăluiri neștiute despre tatăl lui. Aceeași cumpănă, în același timp, le-a marcat viața celor doi: ”A fost foarte greu”

In articol:

Când spui Cătălin Botezatu, spui modă, viață de lux, călătorii și femei frumoase. Însă dincolo de ceea ce lasă vedeta să se vadă, viața sa a trecut și prin multe cumpene, dar deține și aspecte mai puțin știute de publicul larg.

Deși nu îi prea place să vorbească despre familie și lucrurile personale, acum, în cadrul podcast-ului Ionelei Nastase și a lui Adi Hădea, Cătălin Botezatu a adus în atenția

tuturor aspectele legate de viața de familie.

Cătălin Botezatu, detalii mai puțin cunoscute despre părinții lui

În primă fază, vedeta a avut numai cuvinte de laudă la adresa mamei și a bunicii sale. Acesta se mândrește cu locul de unde se trage, dar și cu anii copilăriei pe care i-a petrecut între femei. Ele, spune Bote, au format bărbatul care este astăzi, unul de succes, după care multe doamne și domnișoare râvnesc.

"Eu mă mândresc cu originea mea. Alexandria este un oraş foarte frumos, dintr-un judeţ care a dat foarte multe valori, scriitori, pictori şi, de ce nu, politicieni. Este un oraş foarte frumos, în care am avut o copilărie extraordinară- mama o să mă certe acum, dar trebuie să spun că pe mine m-a crescut bunica mea, m-au răsfăţat bunica mea şi un întreg neam de femei, surorile mamei mele. Au contribuit la ceea ce sunt acum, la educaţia mea, pas cu pas", a declarat Cătălin Botezatu.

Ulterior, pentru că puține au fost dățile când a făcut declarații și despre tatăl său, designerul s-a aplecat și asupra acest subiect.

Cătălin Botezatu spune că, deși părinții lui s-au despărțit pe vremea când el era doar un copil, fiind crescut de mamă, relația cu tatăl a continuat să existe, însă nu în termini foarte buni.

Bote spune că nu este vorba despre neînțelegeri la mijloc, ci pentru simplu fapt că ambii sunt două firi puternice, încăpățânate și vulcanice. Fapt ce face ca, uneori, să ajungă să se contrazică, chiar dacă-l iubește nespus, sentimente pe care nu prea știe cum să le scoată la suprafață.

Chiar și așa, cel care s-a iubit o vreme cu Bianca Drăgușanu recunoaște că, pe lângă comportament, un alt lucru a moștenit de la tatăl său. După divorț, bărbatul s-a recăsătorit de câteva ori, fapt ce-l face pe Bote să creadă că ei doi seamănă destul de mult, amândurora plăcându-le femeile frumoase și libertatea vieții.

"Nu prea ne înţelegem foarte bine. Nu în sensul că, Doamne fereşte... Suntem două firi foarte puternice, la fel de vulcanice. Tatăl meu a divorţat de mama mea atunci când eu eram foarte mic, s-a recăsătorit de câteva ori, este un Don Juan, cred că îmi seamănă. Îl iubesc foarte tare, deşi nu ştiu să-i arăt asta, nu ştiu să-mi arăt afecţiunea faţă de părinţi. Întotdeauna am fost foarte rece, rar i-am spus mamei "Te iubesc", poate în ultima perioadă... Dar nu-mi iese asta... Îi iubesc, mama e totul pentru mine, tatăl meu e tatăl meu, clar, şi-l iubesc, şi-l apreciez, şi am furat multe şiretlicuri de la el şi chestii de masculinitate'', a mai spus celebrul designer.

Ulterior, după ce a vorbit despre aspectele pozitive ale relației tată-fiu, Cătălin Botezatu a subliniat și drama pe care a trăit-o la dublu.

Destinul a făcut ca în același timp, aceeași boală cruntă săse abată și asupra sa, dar și asupra tatălui său. Mai întâi, cel care a fost depistat cu cancer a fost părintele acestuia, ulterior și vedeta primind același diagnostic. Cei doi au ajuns în același timp pe mâna medicilor și, din fericire, ambii au fost salvați.

"Am trecut amândoi, din nefericire prin nişte cumpene extraordinare, când am fost operaţi amândoi de cancer! Gândeşte-te că, în aceeaşi zi, s-a nimerit să fiu eu, în Turcia, operat de acel cancer nenorocit şi făceam o operaţie periculoasă de tip hightech, iar el făcea, în România, o operaţie la fel de periculoasă la plămâni, de cancer. Deci a fost foarte greu. El s-a îmbolnăvit înainte, cu un an şi ceva, foarte grav, am reuşit să-l salvez efectiv pe ultima sută de metri. Şi-a revenit, numai că boala a recidivat într-un mod destul de urât şi, deşi l-am trimis prin spitale, eu am plecat, m-am îmbolnăvit şi eu, neştiind exact ce am, pentru că m-am dus la un singur control, se ştie asta'', a mai spus Bote.