Cătălin Botezatu, îndrăgostit de profesoarele din liceu! Ce făcea designerul pentru a le atrage atenția: „Am avut niște profesoare superbe”

Cătălina Botezatu este considerat unul dintre cei mai fermecători burlaci din lumea mondenă. Se pare că așa a fost dintotdeauna, încă de pe băncile școlii, când făcea tot posibilul să-i atragă atenția uneia dintre profesoarele sale preferate.

Creatorul de modă nu se sfiește să-și mărturisească „pasiunile” sale în materie de femei încă de pe vremea în care era doar un adolescent. Iată ce a făcut designerul pentru a-i câștiga atenția profesoarei sale!

Cătălin Botezatu a avut de-a lungul timpului mai multe aventuri și relații cu femei foarte frumoase, dar și celebre. Creatorul de modă a împărtășit cu fanii lui, fără ezitare, una dintre experiențele sale de pe vremea în care era doar un adolescent.

Cătălin Botezatu, îndrăgostit de profesoara de germană

Cătălin Botezatu a dezvăluit că, în perioada în care încă se afla pe băncile școlii, era îndrăgostit nebunește de profesoara de germană, motiv pentru care s-a străduit să învețe limba germană pentru a o impresiona.

„Platonic vorbind. M-am îndrăgostit de profesoara de limba germană, de aceea vorbesc așa bine. Era foarte frumoasă. Acum nu vreau să se supere pe mine, eu cu limbile străine stau bine acum, dar în liceu am stat mai prost. Adică cu limba germană stăteam foarte bine pentru că profesoara era de-o frumusețe rară, blondă, nemțoaică la origine, era foarte frumoasă și de aceea am învățat germana ca lumea. Am învățat și limba franceză la fel de bine deoarece profesoara mă ura și indiferent de cât de bine vorbeam, îmi dădea tot timpul note foarte mici, ceea ce producea un mare haos în familia mea. Mama mea își dorea numai note mari. Vorbim asta până în liceu. Atunci am apelat inclusiv la oameni din Ministerul Educației, vorbesc serios. Am făcut reclamații. Ce era să fac? Așa am aflat, într-un final, că această doamnă profesoară de franceză nu mă suporta pentru că semănam cu fostul ei soț. Nu mi-a cerut nimic să rezolvăm problema și a rămas așa o chestie și s-a răzbunat pe mine degeaba”, a povestit Cătălin Botezatu, conform EGO.ro.

„Am avut, deci, niște profesoare superbe”

Mai mult decât atât, Cătălin Botezatu a fost îndemnat de părinții săi să facă mediații la limba franceză, însă se pare că acest lucru nu l-a deranjat absolut deloc, din contră. Creatorul de modă se ducea de fiecare dată cu drag pentru că avea o profesoară care era chiar mai frumoasă decât cea de germană.

„ În același timp a trebuit să mă meditez, că mama a considerat că nu știu bine limba franceză. M-am meditat cu altă profesoară de limba franceză și mai frumoasă. Cea de germană era blondă, iar cealaltă roșcat-șaten, dar de o frumusețe rară. Am avut deci niște profesoare superbe. Am trădat-o un pic cu profesoara cu care făceam meditații. Ideea că mă duceam la meditațiile ei cu plăcere, nu cum mă duceam la matematică și fizică”, a mai spus el.