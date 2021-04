Cătălin Botezatu, infectat cu COVID-19. Dezvăluiri despre starea lui de sănătate: ”Mi-a fost frică”

In articol:

Cătălin Botezatu a recunoscut că a avut COVID-19, însă din fericire o formă ușoară a virusului. Creatorul de modă s-a panicat pe moment, mai ales că a trecut și prin operații grele de-a lungul timpului.

„Da, am avut covid. Mi-a fost foarte frică pentru că nu știam cum reacționează organismul fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă ușoară. Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros”, a spus Cătălin Botezatu la Metropola TV.

Cătălin Botezatu[Sursa foto: Facebook]

Cătălin Botezatu a trecut printr-o nouă operație

Cătălin Botezatu a mers la Istanbul, după ce s-a vindecat de coronavirus, și și-a făcut mai multe teste la plămâni. Designerul a mărturisit că atunci când treci prin mai multe operații din cauza cancerului, nu e prea ușor să nu te sperii atunci când te infectezi cu SARS-COV-2.

La Istanbul, juratul de la ”Bravo, ai stil! celebrities” a fost supus unei noi intervenții.

„ Apoi am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni. (…) Când treci prin cinci operații de la un cancer nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat crezând că s-a mai întâmplat ceva.

Nu s-a întâmplat, din fericire a fost o operație simplă, reușită. Da, sunt mândru că m-am vindecat de cancer și mă laud, datorită mie foarte mulți oameni au ajuns la aceste clinici din Turcia. Și dacă în România li s-au dat verdicte fatale, mergând acolo, pe urmele mele, acești oameni trăiesc, s-au operat, au scăpat cu viață ”, a mai dezvăluit juratul de la ”Bravo, ai stil”.