Cătălin Botezatu, interviu savuros despre petrecerea faraonică de ziua lui de naștere! Ce a spus despre sărutul cu Loredana Groza: "Plăcerea a fost de partea amândurora" | EXCLUSIV

Cătălin Botezatu a împlinit sâmbătă, 3 decembrie, vârsta de 56 de ani.

Cătălin Botezatu, totul despre aniversarea de lux

Celebrul creator de modă a petrecut alături de cei mai importanți oameni din viața lui, într-un club din Capitală. De la eveniment nu a avut cum să lipsească Loredana Groza, care a cântat la petrecerea prietenului ei de ani de zile. Petrecerea a fost mai mult decât explozivă, rețelele sociale fiind pline de imagini de la ziua de naștere a lui Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu a avut cea mai frumoasă zi de naștere. Creatorul de modă s-a distrat foarte tare și a împărtășit totul cu WOWbiz.ro. Iată cine au fost invitații de top.

"A fost o super petrecere, mai ales că a venit foarte multă lume, a fost o atmosferă extraordinară. A ieșit exact cum mi-am dorit. Au fost foarte multe vedete, nici nu știu cine n-a lipsit. M-am distrat în egală măsură cu toți, dar prezența Loredanei a fost sarea și piperul evenimentului. Mi-au mai fost alături de la tot ce înseamnă lumea modei, oameni de televiziune, de la Kanal D au fost Simona Pătruleasa, Maurice, Ilinca Vandici, Raluca Bădulescu, domnul Badea de la Dinamo, cu soția lui, Cătălin Cazacu, Tonciu cu fiica, oameni de afaceri, cântăreața Bella, Alexandra Mutu, Antonia. Extrem de multe vedete, multă lume, foarte frumos a fost." , a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Botezatu a spus adevărul despre sărutul cu Loredana Groza

Un moment de la petrecerea creatorului de modă a devenit instant viral. Este vorba despre un sărut primit cadou din partea Loredanei Groza, cea care a și întreținut atmosfera. Cătălin Botezatu a comentat cele întâmplate și a argumentat de ce a ales-o pe Loredana să îi cânte toată petrecerea.

"Am ales-o pe Loredana să cânte, pentru că ea e mai apropiată sufletului meu, ne cunoaștem de foarte mulți ani și ea chiar știe să facă atmosferă. Relația noastră e mai mult decât prietenie, e de respect, amiciție, foarte longevivă și într-adevăr este printre singurele interprete care știu să facă atmosferă la o petrecere. Da, m-a pupat, asta e, se întâmplă. Plăcerea a fost de partea amândurora.", a mărturisit Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce cadouri a primit Cătălin Botezatu?

Nu există zi de naștere fără cadouri. Cătălin Botezatu ne-a dezvăluit ce i-au adus în dar invitații. Bineînțeles că nu vorbim de mizilicuri, ci de adevărate lucruri luxoase.

"Mi-am desfăcut cadourile, dar nu am făcut petrecerea pentru ele. Sunt de la cadouri extrem de scumpe, respectiv ceasuri, brichete, pixuri, băuturi, chiar și o mașină mi-am făcut eu singur cadou. Eu nu fac petrecerea pentru cadouri, ci pentru oameni. Oricum, e foarte greu să îmi faci un cadou, pentru că toți știu că am tot ce îmi trebuie și atunci e greu. Am primit tot felul de parfumuri care mai de care mai scumpe și mai exclusiviste, de la diverse branduri mari. Am mai primit cărți despre artă, pentru că cei care mă cunosc știu că îmi place să studiez artă, pictură, design. Am mai primit multe bijuterii iar și o agendă foarte tare.", a precizat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce relație au, de fapt, Cătălin Botezatu și Loredana Groza?

În urmă cu ceva timp, tot în cadrul unui interviu exclusiv, Cătălin Botezatu ne-a spus adevărul despre legătura lui cu Loredana Groza. Cei doi au o istorie împreună.

„Ne cunoaștem de peste 25 de ani, de când eram amândoi extrem de puști și de copii, am admirat-o și am iubit-o dintotdeauna. Pentru mine este o cântăreață, o divă, își merită acest statut, cel puțin din punctul meu de vedere. E o femeie care se reinventează și așa cum îmi place să cred și să spun, chiar dacă îmi iau hate, este un fel de Madonna a României. Ea este cea care mereu s-a reinventat, e tot timpul acea femeie care nu s-a gândit ce o să zică lumea, de hate-ul pe care și l-ar lua, este o artistă. Numai un artist are acest curaj, care bineînțeles vine complimentat la pachet cu talentul. Dacă nu ar avea talent, nu ar putea să facă lucrul ăsta. Este sigură pe ea. Când este sigură pe vocea pe care o are, atunci își poate permite orice extravaganță. E foarte greu în cazul altor vedete să nu ai talent, să nu ai voce, dar să nu îți permiți extravaganțe. Unele, dacă le tai firul și cântă acapella, te sperii”, ne-a declarat Cătălin Botezatu.

