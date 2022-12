Cătălin Botezatu iubește din nou! Cine este femeia care a reușit să-i fure inima, la 56 de ani: "Am pe cineva"

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România, dar și unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz. Chiar dacă preferă de obicei să-și țină viața privată departe de luminile reflectoarelor, designerul nu se ferește să vorbească deschis despre relațiile lui.

Într-un interviu recent, acesta a dezvăluit că iubește din nou, la 56 de ani. Iată ce amănunte a oferit despre actuala lui iubită!

Citește și: Teo Trandafir, reacție incredibilă după sărutul dintre Cătălin Botezatu și Loredana Groza. Ce i-a spus celebrului designer: "Am senzația că mă traduci. Dacă vrei să iasă cu păruială, spune-mi"

Cătălin Botezatu are o nouă iubită: "Sigur că am pe cineva, dar nu vreau să fac publică relația"

După o perioada bună în care a preferat să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor, Cătălin Botezatu a dezvăluit că este într-o nouă relație. Creatorul de modă, în vârstă de 56 de ani, a mărturisit că este cu cineva în momentul de față, dar nu vrea să facă totul public: "Nu e vorba de asta, am pe cineva, sigur că am pe cineva, dar nu vreau să fac publică relația. Nu vreau să o arunc în mizeria asta, în promiscuitatea asta socială. Am, există o listă de așteptare, iar uneori am mai multe chiar.", a declarat Cătălin Botezatu, pentru click.ro.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “M-am simțit vizată.” Gina Pistol a făcut declarații despre Dana Budeanu- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Cătălin Botezatu, adevărul despre sărutul cu Loredana Groza

De curând, Cătălin Botezatu a fost și ținta unor speculații, după ce în cadrul petrecerii organizate de ziua lui naștere s-a sărutat cu Loredana Groza. Imaginile, care au devenit rapid virale pe internet, i-au făcut pe fani să-și pună semne de întrebare, așa că designerul a decis să vorbească public despre momentul cu pricina: "Am ales-o pe Loredana să cânte, pentru că ea e mai apropiată sufletului meu, ne cunoaștem de foarte mulți ani și ea chiar știe să facă atmosferă. Relația noastră e mai mult decât prietenie, e de respect, amiciție, foarte longevivă și într-adevăr este printre singurele interprete care știu să facă atmosferă la o petrecere. Da, m-a pupat, asta e, se întâmplă. Plăcerea a fost de partea amândurora.

Ne cunoaștem de peste 25 de ani, de când eram amândoi extrem de puști și de copii, am admirat-o și am iubit-o dintotdeauna. Pentru mine este o cântăreață, o divă, își merită acest statut, cel puțin din punctul meu de vedere. E o femeie care se reinventează și așa cum îmi place să cred și să spun, chiar dacă îmi iau hate, este un fel de Madonna a României.

Citește și: Ce a făcut Cristina Șișcanu în club, la ziua lui Cătălin Botezatu! Mădălin Ionescu se afla acasă în tot acest timp: „Fără soț”

Ea este cea care mereu s-a reinventat, e tot timpul acea femeie care nu s-a gândit ce o să zică lumea, de hate-ul pe care și l-ar lua, este o artistă. Numai un artist are acest curaj, care bineînțeles vine complimentat la pachet cu talentul. Dacă nu ar avea talent, nu ar putea să facă lucrul ăsta. Este sigură pe ea. Când este sigură pe vocea pe care o are, atunci își poate permite orice extravaganță. E foarte greu în cazul altor vedete să nu ai talent, să nu ai voce, dar să nu îți permiți extravaganțe. Unele, dacă le tai firul și cântă acapella, te sperii.", a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Botezatu și Loredana Groza [Sursa foto: Captură video]