Cătălin Botezatu, mai sincer ca niciodată! Ce gafă a făcut vestitul designer atunci când a vrut să își rezerve o cameră la hotel: "Era și un loc foarte scump" | EXCLUSIV

Cătălin Botezatu are întotdeauna o poveste extrem de interesantă de spus.

Celebrul designer a văzut lumea în lung și a ajuns într-unele dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ, fie pentru prezentările de modă, fie pentru vacanțe sau ale excursii.

Recent, la WOWnews, Cătălin Botezatu a vorbit despre una dintre cele mai amuzante situații prin care a trecut când se afla în afara țării. Designerul recunoaște că niciodată nu își rezervă singur camerele de hotel sau biletele de avion, iar într-una dintre foarte puținele dăți în care a făcut asta rezultatul a fost costisitor.

Cătălin Botezatu povestește cum a rezervat o cameră de hotel de cinci ori

La Play IT, designerul a arătat tot ce se ascunde în telefonul său, iar aplicațiile de bază sunt nelipsite. Pe lângă acestea, Cătălin Botezatu recunoaște că nu are jocuri, dar nici aplicații prin care să își rezerve vacanțele.

De acest aspect este de părere că cel mai bine de ocupă agențiile de turism. În singura dată când a încercat să își ia singur camera de hotel, designerul a cumpărat-o de cinci ori, iar când a ajuns la locație a aflat și a fost întrebat și de celelalte patru persoane care vor ocupa restul unităților de cazare.

"Eu?! Eu nu mă ocup, păi de asta avem agenții! Eu am făcut odată o rezervare pentru o cameră, într-o noapte și am cumpărat-o de cinci ori. Jur! Era și într-un hotel de lux și foarte scump.

Am ajuns la destinație și m-au întrebat cine sunt ceilalți ocupanți ai celorlalte patru camere? Le-am spus că doar eu sunt, mi-au explicat că am luat și alte 4 camere. Noroc că am reușit să fac o chestie să programez cele cinci camere în timp.

Nu mai fac din astea. Mă bucur că sunt agenți care fac asta pentru mine", a mai precizat Cătălin Botezatu, la WOWnews.

Cătălin Botezatu mărturisește cine a fost prima vedetă pe care a îmbrăcat-o

Așa cum spuneam și la început, celebrul designer are numeroase povești de împărtășit, iar una dintre ele este și legată de prima vedetă pe care a îmbrăcat-o.

Angela Similea a fost prima artistă care i-a trecut pragul și care i-a purtat creațiile, iar după ea au urmat nume mari din showbiz, dar și nume grele din politică.

"Angela Similea a fost, pe care o adoram. Când eram mic că uitam cu mama mea la televizor și spuneam doamne, oare cine îi face aceste ținute superbe Angelei Similea.

Viața a făcut ca eu, ca manechin, să joc într-un clip al Angelei Similea, iar mai apoi timp de mulți ani am fost designerul ei. O ador, este o adevărată doamnă a muzicii ușoare românești. Este o adevărată voce despre care ar trebui să vorbesc ani întregi și tot nu ar fi suficient.

A urmat apoi Laura Stoica, cu care am făcut și clip și melodii. Mădălina Manole și clipuri și tot feluri de outfit. Am îmbrăcat aproape pe toată lumea. Domnul Meleșcanu a fost printre primii bărbați pe care i-am îmbrăcat, au urmat apoi toți fotbaliștii, toate vedetele, vedetele din televiziune, am acoperit cam toată plaja", a dezvăluit el, la WOWnews.

Cum a refuzat Cătălin Botezatu să îmbrace o mireasă, chiar înainte de nuntă

Cele mai multe dintre femeile care i-au trecut pragul lui Cătălin Botezatu au acceptat întotdeauna sugestiile pe care designerul le-a făcut.

Totuși, Bote spune că există și acel 1%, fiind reprezentat de tinerele care vin însoțite la probă, iar mamele, soacrele și prietenele au tot felul de păreri împărțite cu privire la ce ar trebui să poarte mireasa.

"E adevărat că în momentul în care o femeie stă lângă mine o transform și îmi pun o amprentă pozitivă deoarece eu consider că femeia este cartea ta de vizită în care trebuie să investești. E normal ca eu, dacă am bani, să investesc în femeia de lângă mine. În momentul în care ieși cu ea în public, ea te reprezintă.

E cartea ta de vizită. Dacă nu e cum trebuie, înseamnă că tu te de râs. Dacă vorbim despre consiliere vestimentară și ea vrea să își facă o rochie, în 99% din cazuri m-au ascultat.

Există totuși 1% din cliente care vin la probe cu soacra mare, soacra mică, mama, sora și fiecare are câte o părere. S-a întâmplat să dau afară o clientă, să îi returnez avansul cu o zi înainte de nuntă", a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru WOWbiz.ro.

