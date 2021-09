Cătălin Botezatu, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a făcut pușcărie: „Am fost victima unui complot!”

In articol:

Cătălin Botezatu a avut parte de o experiență traumatizantă, despre care a vorbit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Perioada în care a fost încarcerat i-a marcat viața și continuă să-l bântuie și în prezent.

Cătălin Botezatu, la un pas de moarte în închisoare

Designerul Cătălin Botezatu a fost încarcerat într-o închisoare de maximă siguranţă pentru aproape un an de zile în Italia, acum mai bine de 25 de ani, pe când era la începutul carierei sale în modă. El a fost acuzat de bancrută frauduloasă, iar după ce a fost extrădat avea să ajungă în Penitenciarul Rahova, pentru alte câteva luni.

Cătălin Botezatu susține că a fost închis pe nedrept, după ce a fost victima mafiei financiare. El a povestit că oameni influenți din România au vrut să-l omoare, iar acesta este motivul pentru care a fugit din țară.

Nu i-am folosit. La momentul acela, atât eu cât și asociatul meu, aveam un imperiu în domeniul zootehnic și pentru că ne dezvoltam foarte rapid, oamenii de atunci au considerat că trebuie să ne închidă toate robinetele, inclusiv banii care veneau de afară, ca să ne forțeze să facem aceste credite. Am luat acei bani, i-am garantat cu alte lucruri care însumau mult mai mult, după care banii i-am dat asociatului meu pentru a plăti aceste datorii către fermele noastre, pentru că mureau animalele de foame și asta era singura noastră soluție. Faptul că am plecat din țară, da, am plecat pentru că voiau să mă omoare la propriu.

Am fugit după asociatul meu, care fugise din țară din același motiv. I-am ascuns copii la propriu, după care găsindu-mă în Danemarca a început un alt travaliu, pentru că și acolo o altă grupare a vrut să ne omoare pe malul Mării Baltice. E incredibil ce s-a întâmplat. M-a predat poliției din Cremona, dorind să ajung în țară. Cu toate că imploram să fiu adus în țară, nu am fost adus la timp pentru că erau alegeri și într-un final s-a făcut făcut dreptate, în urma unui proces. Dar am rămas cu această coadă care mă bântuie și în zilele noastre”, a povestit Cătălin Botezatu.