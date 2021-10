Cătălin Botezatu n-a putut să fie alături de bunica lui, în ultimele ei clipe de viață. Dezvăluiri dureroase: ”Nu am fost la înmormântare”

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Captură YouTube] 20:43, oct 18, 2021 Autor: Cristina Ionela

Cătălin Botezatu, prezent în emisiunea ”În Oglindă” moderată de Mihai Ghiță, a făcut mărturisiri dureroase despre pierderea bunicii lui, lângă care nu a putut să fie în ultimele ei clipe de viață. Fostul jurat de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a dezvăluit că în acele momente, el era plecat tocmai în Peru și chiar dacă-și dorea să ajungă, nu ar fi putut, căci Europa era departe.

De altfel, Cătălin Botezatu a mărturisit că nici la cimitir la bunica lui nu a fost niciodată, pentru că el merge pe principiul că trenuie să-și aducă aminte de oameni, așa cum i-a cunoscut, nu cum sunt ei acolo.

” Nu am mai fost acasă, deși acolo mai sunt două dintre mătușile mele, pe care le ador și le iubesc, odată cu moarta bunicii mele nu am mai putut să mă duc, ceva m-a reținut. Deși ele sunt au niște familii bogate și așa mai departe, ceva m-a reținut. Nu am putut nici măcar să ajung la mormântul bunicii mele.

Bunica mea a murit când eram în Peru, la Lima. În acea zi mă hotărâsem să merg la șamani, în junglă, și în noaptea în care plecam către ei a murit. Nu am putut să primesc telefon pentru că eram chiar pe râul Amazonului și am aflat după. Era imposibil să mai ajung în Europa, nu aveam cum, deci nu am fost la înmormântare și nici nu am putut să mă duc la cimitir niciodată. Nu am putut pentru că vreau să îmi aduc aminte de acei oameni care pleacă cum au fost ei, nu cum sunt acolo. Și poate pe undeva mă bucur că nu am văzut-o. Eu îmi aduc aminte altfel și așa va rămâne toată viața”, a dezvăluit Botezatu, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Cătălin Botezatu, despre relația cu mama lui

Celebrul designer a vorbit și despre relația pe care o are cu mama lui, despre care spune că este o femeie model.

În ciuda vârstei pe care o are, Cătălin recunoaște că cea care i-a dat viață, arată impecabil și că va rămâne pentru el cea mai frumoasă femeie.

”P e mama mea o cheamă Maria, este o femeie frumoasă și va rămâne cea mai frumoasă femeie. Dacă ai vedea-o mi-ai da dreptate. Are 1,75 m, este zveltă, arată ca un manechin, mănâncă foarte atent, nu are un gram în plus sau în minus. Dacă nu i-ai vedea fața ușor ridată, ai spune că este o modelină. Eu o idolatrizez. Este extrem de educată, extrem de blândă, dar și foarte pretențioasă în ceea ce mă privește, chiar și în zilele noastre. O respect, mă mai cert cu ea uneori. Ea vine în fiecare zi la mine la atelier pentru că îmi dau seama că are nevoie de această activitate, plus că mă ajută foarte mult”, a mai spus fostul jurat de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Cât despre vreo supărare pe care ar fi adus-o părinților lui, Cătălin Botezatu spune că a existat un eveniment, despre care s-a scris în presă, și care a ajuns la urechile alor lui.

” Da, a fost un eveniment, o fake-uială făcută de presă, o întregistrare pe care nu mi-am dorit ca mama să o audă. E vorba de sexualitate și nu aș fi vrut să audă chestia aia, deși nu era cine știe. Apoi mi-am dat seama că am niște părinți extrem de deștepți”, a mai spus Cătălin Botezatu.